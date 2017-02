Schwule reden über Chemsex

Szene aus der Doku "Chemsex" (Bild: Pro-Fun Media)

Heute, 06:24h, Noch kein Kommentar

Es wird kaum darüber geredet, dennoch findet es Tag für Tag, Nacht für Nacht, überall, immer wieder und wieder statt: Sex in Verbindung mit dem Konsum von Drogen oder der Konsum von Drogen in Verbindung mit Sex.



Die Aids-Hilfe Frankfurt will sich hier einschalten – und bietet ab Dienstag, den 7. März 2017 eine wöchentliche Gesprächsgruppe für Männer an, die Chemsex mit anderen Männern praktizieren. "Hier kann jeder offen über Themen wie Konsumeffekte und deren Folgen sprechen", heißt es dazu in einem Flyer. "Es besteht die Möglichkeit der Reflektion und des Austauschs in der Gruppe sowie die Vermittlung von Information und Wissen."



Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag um 19 Uhr in den Räumen der Aids-Hilfe Frankfurt (2. Obergeschoss) in der Friedberger Anlage 24. (cw/pm)