"Queenmania – A Special Kind of Magic" ist eine fulminante Live-Show über den schwulen Sänger Freddie Mercury und seine kongenialen Bandkollegen

Zwei der größten Rock-Hymnen aller Zeiten feiern Jubiläum: Die englische Rockband Queen veröffentlichte vor 40 Jahren "We are the Champions" und "We will rock you". Die beiden Superhits waren gemeinsam auf einer Single, die am 28. Oktober 1977 auf den Markt kam.



Wer die Chartbreaker noch einmal live erleben will, kann sich auf die Premiere von "Queenmania – A Special Kind of Magic" freuen. Ab den 20. März 2017 geht die Show auf große Tournee durch Deutschland und Österreich. Bei der fulminanten Live-in-Concert-Show über Freddie Mercury und seine kongenialen Bandkollegen reiht sich ein unsterblicher Queen-Hit wie an einer Perlenschnur an den anderen. So führt die Show zu den wichtigsten Stationen der Jahrhundertrocker.

Die besten Queen-Interpreten seit Queen



Den Tourstart ist am 20. März in Nürnberg, von dort geht die Show auf Tournee durch Deutschland und Österreich

Angefangen bei der Gründung der Band im Jahr 1970 über die Megahits wie "Bohemian Rhapsody", "Another One Bits the Dust" und "Radio Ga Ga" bis hin zu den späten Chartbreakern wie "I want it all" führt die Reise durch das Universum von Queen. Ein faszinierendes Light-Design und originalgetreue Kostüme machen die Illusion perfekt.



Frontmann Rob Comber und seine Band "The Bohemians" gelten in Fankreisen als die besten Queen-Interpreten seit Queen: Das Timbre von Rob Comber raubt den Zuschauern durch die Ähnlichkeit zu Freddie Mercury den Atem. Wie Freddie Mercury spielt er selbst das Piano. An der Gitarre rockt Christopher Gregory die Hallen wie sein Vorbild Brian May.



"Queenmania – A Special Kind of Magic" feiert den Tourstart am 20. März 2017 in der Nürnberger Meistersingerhalle. Von dort geht die Show auf Tournee durch Deutschland und Österreich und spielt dabei in Städten wie Berlin, Essen, Wien und Salzburg. (cw/pm)

Für die User von queer.de hat Kulturmarketing München freundlicherweise 3x2 Tickets für die Show "Queenmania – A Special Kind of Magic" am 21. März 2017 im Berliner Admiralspalast zur Verfügung gestellt.



Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Queenmania – A Special Kind of Magic Live



20.03.2017 Nürnberg – Meistersingerhalle

21.03.2017 Berlin – Admiralspalast

22.03.2017 Dortmund – Westfalenhalle 3A

23.03.2017 Essen – Colosseum Theater

27.03.2017 Linz – Brucknerhaus

28.03.2017 Wien – Stadthalle F

29.03.2017 Innsbruck – CMI Saal Tirol

30.03.2017 Kempten – bigBOX

01.04.2017 Salzburg – Arena Piccola

02.04.2017 Graz – Helmut-List-Halle

03.04.2017 Altötting – Ku'Ko

04.04.2017 Regensburg – Audimax