Das neue Album "Defenders Of Justice" von Harley & Muscle ist am 24. Februar 2017 erschienen

Little Angel Records präsentiert stolz das zehnte Album von Harley & Muscle, welches gleichzeitig ihr 20-jähriges Jubiläumsalbum ist. Die italienischen Botschafter des Deep House – William "Harley" Cataldo und Flavio "Muscle" Romaniello – sind zurück in alter Frische und klingen so "tief" wie immer im Deep-House-Music-Universum.



In diesen zwei Dekaden haben Harley & Muscle mit zahlreichen Helden des Deep House zusammengearbeitet, einschließlich Kerri Chandler, India, DJ Spinna, Jay-J, Kenny Bobien, Lisa Shaw, Marshall Jefferson und Joi Cardwell.



Die erste CD beinhaltet zehn Deep- und Soulful-House-Tracks, einschließlich Produktionen mit Sängern und Produzenten wie Glenn Underground, Marie Tweek und Michael Procter. Die zweite CD enthält zehn Tracks, die von Harley & Muscle in den späten Neunzigern produziert wurden, darunter ein Titel mit Robert Owens.



Wenn Deep House ein Land wäre, wären Harley & Muscle die Präsidenten! (cw/pm)

Direktlink | Trailer "20 Jahre Harley & Muscle"

Wir verlosen drei Alben

Für die User von queer.de haben das Label Little Angle Records sowie die Agentur idee deluxe freundlicherweise vier Alben "Defenders Of Justice" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 8. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.