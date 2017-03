Homophober Youtube-Star gefeuert

Mert Eksi hat wiederholt gegen Schwule polemisiert (Bild: Instagram / itsmert53)

Das deutsche Multichannel-Netzwerk Divimode hat am Dienstag die Zusammenarbeit mit Mert Eksi, mit 700.000 Abonnenten einem der erfolgreichsten Youtuber des Landes, wegen homophober Äußerungen eingestellt.



Das Fass zum Überlaufen brachte ein am Montag hochgeladenes rund 15-minütiges Video mit dem Titel "Statement", in dem Eksi erklärt hatte: "Ich toleriere Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht." Er halte Schwulsein für "unmenschlich", so Mert weiter. "Ich bin gegen Schwule. Akzeptiert das." Das Video ist inzwischen gelöscht worden.



Der Anlass für die Tirade: Eksi hatte mit Sängerin und Youtuberin Shirin David, gegenwärtig Jurorin bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar", ein gemeinsames Video aufgenommen. Daraufhin gab es einen Shitstorm gegen die 21-Jährige; nicht wegen des Inhaltes dieses Videos – einer harmlosen Nutella-Challenge – sondern weil der TV-Star einem Homo-Hasser eine Plattform geboten habe. Immerhin hatte Eksi wiederholt mit homfeindlichen Sprüchen von sich reden gemacht. Das Video wurde daraufhin von der Youtuberin kommentarlos gelöscht.



Shirin David (re.) kuschelte in dem inzwischen gelöschten Video mit einen Glas Nutella und Homo-Hasser Mert Eksi

In seinem "Statement" behauptete Eksi, die RTL-Jurorin habe von seinen Einstellungen gegenüber Schwulen nichts gewusst. In einem weiteren am Montagabend veröffentlichten Video mit dem Titel "Statement 2" präsentiert er sich ferner als Opfer einer Hexenjagd mit Aussagen wie: "Ich habe Angst, dass ich angeschossen werde, weil man was gegen Schwule sagt."

Divimode kritisiert "zunehmend provokante Inhalte"

In einer Stellungnahme begründete der Vermarkter Divimode die Kündigung des Youtube-Stars mit "zunehmend provokanten Inhalten". "Das gestrige Video mit dem Titel 'Statement' gehört ohne Zweifel zu der Art von Inhalten, denen wir nicht weiter eine Plattform bieten möchten und von denen wir uns klar distanzieren. Dieses als auch weitere Videos sind in ihrem Inhalt und ihrer Sprache weit entfernt von dem, wofür Divimove steht – Respekt, Toleranz und Gleichheit." Divimode gehört mehrheitlich zur Produktionsfirma FreemantleMedia, einer Tochter der RTL-Group.



Bereits im vergangenen Jahr hatte der Youtuber Mert Matan nach Veröffentlichung eines homophoben Videos seinen Vermarktungspartner TubeOne verloren (queer.de berichtete). (dk)