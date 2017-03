Finnland: Schwule und Lesben dürfen ab sofort heiraten

Sepi V / flickr) Und wieder ein Land hat Deutschland überholt: Die Finnen haben die Ehe-Diskriminierung gegen Schwule und Lesben beendet (Bild:

Seit Mitternacht haben Schwule und Lesben in Finnland die selben Ehe-Rechte wie Heterosexuelle. Damit haben nach Norwegen, Schweden (beide 2009), Island (2010) und Dänemark (2012) inzwsichen alle unabhängigen nordischen Länder gleichgeschlechliche Paare im Ehe-Recht gleichgestellt.



Zu den ersten, die vom neuen Recht auf Eheschließung Gebrauch machen, gehört laut einem Bericht der Zeitung "Ilta-Sanomat" der 60-jährige Parlamentsabgeordnete Markku Rossi von der Zentrumspartei. Er machte sich zum Standesamt auf, um seine Lebenspartnerschaft mit dem Künstler Matti Kaarlejärvi in eine Ehe umwandeln zu lassen.



Der Politiker Markku Rossi läuft als einer der ersten Schwulen in Finnland in den Hafen der Ehe ein

Die Ehe für alle war bereits im November 2014 mit einer knappen Mehrheit von 105 zu 92 Stimmen beschlossen worden (queer.de berichtete). Die Umsetzung dauerte aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes allerdings länger als in anderen Ländern. Nach einer von Homo-Gegnern initiierten Volksinitaitive musste das Parlament vor zwei Wochen erneut über die Gleichstellung abstimmen; das Ergebnis fiel mit 120 zu 48 dieses Mal weit deutlicher aus (queer.de berichtete).

10 von 28 EU-Ländern haben die Ehe für alle

Mit der Ehe-Öffnung haben damit weltweit 20 Länder und innerhalb der EU zehn Länder die Ehe für alle geöffnet. In mehreren anderen Staaten gibt es eine Teilanerkennung: So sind in großen Teilen des Vereinigten Königreichs oder von Mexiko Homo-Paare im Ehe-Recht gleichgestellt worden. In Israel und Estland werden zumindest im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt.



Seit 2002 bietet Finnland bereits eingetragene Lebenspartnerschaften für Schwule und Lesben an. Die Rechte in diesen Institut wurden nach und nach erweitert – etwa 2009 um die Stiefkindadoption. Mit der Ehe-Öffnung werde Hetero- und Homosexuelle nun vollständig gleichbehandelt, auch im Adoptionsrecht. Einzige Ausnahme: Die evangelisch-lutherische Volkskirche Finnlands bei einer Synode im letzten September – gegen die Empfehlung von Kirchenchef Kari Mäkinen – entschieden, Homo-Paare nicht zu trauen (queer.de berichtete).

LSVD forder Ehe für alle auch in Deutschland

Der deutsche Lesben- und Schwulenverband forderte am Mittwoch angesichts der Gleichstellung in Finnland die einfachgesetzliche Öffnung der Ehe auch in der Bundesrepublik. "Alles andere als die Eheöffnung ist keine Gleichstellung, sondern ist und bleibt Diskriminierung. Auch fast gleich ist zweitklassig", erklärte LSVD-Sprecherin Gabriela Lünsmann. Deutschland signalisiere mit seiner Lebenspartnerschaft für Schwule und Lesben, "dass die Liebe zwischen zwei Männern bzw. zwei Frauen als minderwertig gilt". Lünsmann verwies auch darauf, dass eine große Mehrheit der Deutschen die Ehe für alle befürworte. (dk)