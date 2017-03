Gütersloh: Ermittlungen wegen Übergriffen auf Schwule eingestellt

Mihai Bojin / flickr) Zwölf schwule Männer berichteten über tätliche Übergriffe in Gütersloh – Beweise dafür konnten die Behörden aber nicht finden (Bild:

Die Staatsanwaltschaft in Bielefeld hat die Ermittlungen wegen "versuchter schwerer Körperverletzung" nach offenbar homophob motivierten Angriffen in Gütersloh eingestellt. Das berichtet Radio Gütersloh. Demnach habe die Polizei am Tatort keine Beweise sicherstellen können.



Im vergangenen August hatte ein 42-jähriger Schwuler von einem gewalttägen Übergriff berichtet. Demnach hatte er sich im Datingportal "PlanetRomeo" zu einem Rendezvous verabredet; am Treffpunkt bei einer Bushaltestelle an der Brockhäger Straße angekommen, sei er aber von Unbekannten in der Dunkelheit homophob beleidigt und mit Steinen und Eiern beworfen worden. Er habe sich damals an die Medien gewarnt, um andere Schwule zu warnen, sagte der Mann. Anzeige wollte er aber aus Angst zunächst nicht erstatten (queer.de berichtete). Nach dem Bericht haben sich ein Dutzend schwuler Männer gemeldet und von ähnlichen Attacken an der Bushaltestelle in Gütersloh berichtet (queer.de berichtete).



Laut Radio Gütersloh konnten die Behörden für die Übergriffe keine Steine oder Eierschalen finden. Auch die Suche nach Zeugen für den Übergriff blieb erfolglos.



Kurz nach Berichten über die Angriffe hatte auch Bürgermeister Henning Schulz (CDU) Stellung genommen: Er verurteilte derartige Übergriffe im Rat als "schädlich" und forderte ein "Bekenntnis zu sexueller Vielfalt". Im November traf er erstmals LGBTI-Aktivisten zu einem Meinungsaustausch im Rathaus. (cw)