"Exklusiv schwuler Moment" in "Die Schöne und das Biest"

LeFou (rechts), der Kumpan von Gaston, entdeckt in der Neuauflage von "Die Schöne und das Biest" seine Homosexualität (Bild: Disney)

Heute, 16:30h, Noch kein Kommentar

Bill Condon, der Regisseur des in zwei Wochen in den Kinos anlaufenden Films "Die Schöne und das Biest", hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem britischen Schwulenmagazin "Attitude" erklärt, dass erstmals in einem Disney-Film eine offen schwule Figur vorkomme. Demnach versuche LeFou (dargestellt von Josh Gad) mit seiner sexuellen Orientierung klar zu kommen. LeFou ist der Kumpan vom Biest-Widersacher Gaston, der vom offen schwulen Schauspieler Luke Evans ("Der Hobbit", "Dracula Untold", "Girl on the Train") gespielt wird.



"[LeFou] ist jemand, der gerade erst feststellt, dass er diese Gefühle hat", so Condon. "Josh stellt das sehr subtil und schön dar." Wie die schwule Geschichte ausgeht, möchte der Regisseur von Filmen wie "Sister, Sister" oder "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht" aber nicht verraten. "Aber es wird ein schöner, exklusiv schwuler Moment in einem Disney-Film."



Schauspieler Josh Gad meinte via Twitter, er sei "mehr als stolz" darauf, eine offen schwule Disney-Figur spielen zu können.



Condon sagte im Interview auch, dass im Original-Zeichentrickfilm von "Die Schöne und das Biest" aus dem Jahr 1991 die Rolle des Biests als Metapher für Aids konzipiert worden sei. "Er war verflucht, und der Fluch brachte Leid über alle, die ihn geliebt haben. Vielleicht gibt es eine Chance auf ein Wunder, dass der Fluch aufgehoben wird", so Condon.

"Die Schöne und das Biest" wird am 16. März als 3D-Film in den deutschen Kinos anlaufen. In dieser stargespickten Neuinterpretation der alten Geschichte spielen unter anderem auch Emma Watson, Emma Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Kevin Kline und Stanley Tucci mit.

Schwuler Disney-Kuss im TV erzürnt Homo-Hasser

Unterdessen sorgte auch ein subtiler schwuler Kuss in einer amerikanischen Disney-Zeichentrickserie für Aufregung unter homophoben Aktivisten. Die Gruppe "One Million Moms", die von der homophoben "American Family Association" gesteuert wird, entdeckte bei einer Massenkussszene in der Serie "Star gegen die Mächte des Bösen", dass dort nicht nur heterosexuelle Paare mit den Lippen aufeinander trafen (queer.de berichtete).



Na? Wer findet die küssenden Männer- und Frauen-Paare? (Bild: Disney)

"Alarm an alle Eltern", so die Moms auf ihrer Website. Der Disney Channel sei der "letzte Ort, an dem Eltern erwarten würden, dass ihre Kinder mit Inhalten bezüglich der sexuellen Orientierung konfrontiert" würden. Das sei kein "familienfreundliches" Fernsehen mehr, sondern "politische Korrektheit". Außerdem wird beklagt, dass man nicht das Geschlecht aller küssenden Figuren erkennen könne.



Die "One Million Moms" beschweren sich immer wieder über LGBTI-Themen im Fernsehen – auch wenn sie es manchmal mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. So kritisierten sie etwa, dass eine angebliche Transsexuelle in einem Werbespot von H&M auftrat – bei der Frau handelte es sich aber um eine prominente cissexuelle Boxerin, die den Homo-Hassern offenbar als zu männlich erschien (queer.de berichtete). (dk)