"Ein Kuss" ist am 3. März 2017 auf DVD erschienen

Lorenzo, Blu und Antonio besuchen zusammen ein Provinzgymnasium im Norden Italiens. Die drei 16-jährigen Freunde gelten als Außenseiter:



Lorenzo ist schwul, macht auch keinen Hehl daraus, und entkommt dem homophoben Hass seiner Mitschüler, indem er sich in farbenfrohe Träume wirft, in denen er ein umjubeltes Idol ist. Blu hat es auch nicht leicht. Sie gilt als Schulschlampe, nachdem sich herumsprach, dass sie an einem Abend mit gleich vier Typen Sex hatte. Antonio ist gut gebaut und Star-Basketballer. Außerhalb der Turnhalle hält man ihn jedoch für tumb.



Die drei werden schnell zu besten Freunden und finden in ihrer engen Bindung die Kraft, sich gegen das elende Mobbing der Schultyrannen zu wehren. Als die zwei Jungs sich näherkommen, gerät die Idylle des Trios ins Wanken…



Durchsetzt mit unvergesslichen Bildern und einem fetten Soundtrack von Mika, zündet ''Ein Kuss'' ein emotionales Feuerwerk, das es schafft, auch die dunkelsten Momente der jugendlichen Helden hell zu erleuchten. "Ein Kuss" von ''Männer al dente''-Autor Ivan Cotroneo gilt als einer der bewegendsten Filme über Jugend und erstes Verlangen und dürfte zu einem Klassiker werden. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zur DVD



Ein Kuss. Originaltitel: Un bacio. Drama. Italien 2016. Regie: Ivan Cotroneo. Darsteller: Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi, Susy Laude, Giorgio Marchesi, Simonetta Solder, Sergio Romano, Laura Mazzi. Laufzeit: 108 Minuten. Sprache: italienische Originalfassung. Untertitel: Deutsch. Extras: Original Trailer, Deutscher Kinotrailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK 12. Pro-Fun Media