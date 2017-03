Hamburg unterstützt LGBTI-Flüchtlinge

Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen beschlossen, die Arbeit mit LGBTI-Geflüchteten beim Magnus-Hirschfeld-Centrum und beim Lesbenverein Intervention e.V. mit insgesamt 60.000 Euro in den Jahren 2017 und 2018 zu fördern.



Das Magnus-Hirschfeld-Zentrum berichtet, dass bereits seit 2015 vermehrt homosexuelle und transgeschlechtliche Geflüchtete in der Einrichtung Beratung und Unterstützung suchten. Dadurch habe sich das Gesamtberatungsaufkommen massiv erhöht. Im Jahr 2016 entfielen knapp die Hälfte aller Beratungskontakte (700 von insgesamt 1500) der Schwulenberatung auf das Thema "Flucht und LGBTI".



Eines der zentralen Beratungsanliegen sei von Anfang an die geschützte Unterbringung gewesen, so das Zentrum. Viele LGBTI-Flüchtlinge berichteten von Bedrohungen und verbalen und körperlichen Übergriffen in Erst- und Folgeunterkünften. Ungeoutete Geflüchtete würden zudem häufig in großer Isolation und der ständigen Angst vor "Enttarnung" und deren Folgen leben.



"Damit der Übergang in eine eigene Wohnung gut gelingt, braucht es erfahrungsgemäß eine vertrauensvolle, auf die Zielgruppe abgestimmte Begleitung, Unterstützung und Vermittlung", erklärte Steve Behrmann, der Leiter der Beratungsstelle. "Mit den Mitteln aus dem Integrationsfonds können wir diese Aufgabe nun angehen." (pm/dk)