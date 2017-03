Wenn Bruder und Schwester auf den gleichen Typen stehen

In dem Spot macht ein Pool Boy, was er so macht. Im Hintergrund lechzt nicht nur die Schwester nach ihm – mehr sei nicht verraten….

In einem lustigen und aufwändig gedrehten Werbespot, den der amerikanische Erfrischungsgetränkhersteller Coca-Cola seit Donnerstag auf Youtube verbreitet, zeigt der Konzern ein Wettrennen von Schwester und Bruder um die Gunst des Pool Boys des Hauses.

Der Spot der Agentur SANTO im Rahmen der "Taste the Feeling"-Kampagne ist nicht das erste Mal, dass der Konzern nebenbei eine selbstverständliche Vielfalt präsentiert: 2014 zeigte er etwa bei seinem Super-Bowl-Spot auch ein schwules Pärchen. Ein Jahr später ließ der Konzern für eine Kampagne für den lateinamerikanischen Markt drei Kurzfilme vom schwulen Regisseur und Autoren Dustin Lance Black produzieren, darunter "El SMS" über die Freundschaft zwischen einem heterosexuellen und einem schwulen Schüler.



Die US-amerikanische LGBTI-Organisation Human Rights Campaign listet die Firma mit Sitz in Atlanta seit Jahren als queer-freundlich, im aktuellen "Corporate Equality Index" (PDF) erzielte sie zuletzt 100 von 100 Punkten. "Coca-Cola war lange ein Fürsprecher für Vielfalt und Inklusion", sagte HRC Deena Fidas.