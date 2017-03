Heute, 03:48h, Noch kein Kommentar



"South of the Moon" ist am 10. Februar 2017 auf DVD erschienen

Neugier, Liebe und sexuelles Erwachen erzählen vom Leben des 12-jährigen Coleman, das alles andere als leicht ist. Das Leben in seiner Komplexität zusammen mit der Verwirrung des Erwachsenwerdens werfen ihn in eine Welt, wo er die Vergangenheit mit der Gegenwart vereinbaren muss. Nachts wird er von einer geheimnisvollen Frau heimgesucht, tagsüber spielt seine Klassenkameradin Alexa die Hauptrolle in seinem Leben.



Und weil er nicht weiß, wie er sich verhalten soll, wendet sich Coleman an seinen Onkel Matt, um Hilfe zu bekommen, der selbst am Schmerz um die Verwirrungen der Liebe leidet. Die beiden eint ein seltsames Geschick: Matt scheint Colemans bester Freund zu sein, der alles versteht, und obwohl sie Jahre voneinander trennt, scheint Matt Coleman helfen zu können. Coleman weiß nicht, welche Richtung seines Lebens er verfolgen soll, aber Matt zeigt ihm, wo es lang geht…



Das packende Coming-of-Age-Drama von Antonio DiVerdis ist nun bei cmv-Laservision auf DVD erschienen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat cmv-Laservision freundlicherweise fünf DVDs "South of the Moon" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 11. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



South of the Moon. Coming-of-Age-Drama. Kanada 2008. Regie: Antonio DiVerdis. Darsteller: John Ralston, Jake McLeod,Moya O'Connell, Daniel Richard Giverin, Jayne Heitmeyer. Laufzeit: ca. 104 Minuten. Sprache: Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch. Extras: Original Trailer, umfangreiche Bildergalerie, Trailer zu "Aus der Haut", "Baby Bump", "10 ½" und "Limo", animierte interaktive Menus. FSK: 12. cmv-Laservision