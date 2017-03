Coming-out mit 95

Für ein Coming-out ist es nie zu spät: 67 Jahre war Roman aus Los Angeles mit einer Frau verheiratet, er hat zwei Kinder, fünf Enkelkinder und sogar einen Urenkel – doch erst im vergangenen Jahr outete er sich gegenüber seiner Familie als schwul. Im Alter von 95 Jahren.



Er habe bereits mit fünf Jahren gewusst, dass er homosexuell sei, berichtet Roman, mittlerweile 96, in einem berührenden Interview mit dem schwulen Youtuber Davey Wavey. Er sei stolz auf sich, dass er nach neun Jahrzehnten den Mut gefunden habe, "der Welt bestimmte Dinge mitzuteilen". Seine Familie habe ihn verstanden.

"Ich gucke nicht ins Gesicht, ich schaue ins Herz"

Als Davey Wavey in dem Dreieinhalb-Minuten-Clip fragt, ob er sich einen Partner wünsche, errötet Roman. Ja, meint er, aber gehe ihm nicht um die "körperliche Verbindung". Er wünsche sich einfach jemanden, der ihm nahe steht, mit dem er zusammen einschlafen kann – das Aussehen sei völlig egal: "Ich gucke nicht ins Gesicht, ich schaue ins Herz."

Direktlink | Roman im Gespräch mit Davey Wavey

Davey Wavey hat den mutigen Roman über dessen Enkel Brandon Gross kennengelernt. Der will das Leben seines Großvaters nun unter dem Titel "On My Way Out" verfilmen. (mize)