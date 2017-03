Homophober Angriff in der Tram: Mit Flasche auf den Kopf geschlagen

Am frühen Samstagmorgen wurde ein schwuler Mann bei einem Angriff in Berlin leicht verletzt. Der 39-Jährige zeigte an, dass er mit seinem ein Jahr älteren Lebensgefährten in einer Straßenbahn der Linie M10 in Richtung S- und U-Bahnhof Warschauer Straße unterwegs war.



Kurz vor dem U-Bahnhof Bernauer Straße sprachen ihn laut Polizeibericht zwei Männer und eine Frau in der Tram an und fragten ihn, ob er schwul sei. Dies bejahte er. Daraufhin beschimpfte das Trio den 39-Jährigen homophob und schlug ihm ins Gesicht. Bevor die Angreifer flüchteten, schlug ein Täter dem Attackierten noch eine Flasche auf den Kopf. Anschließend verließen die Drei die Tram am U-Bahnhof Bernauer Straße. Eine genauere Täterbeschreibung veröffentlichte die Polizei nicht.



Der 39-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und klagte über Kopfschmerzen. Sein Lebensgefährte blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen.



In öffentlichen Berliner Verkehrsmitteln kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu homophob motivierten Gewaltfällen – allein im Dezember an den U-Bahnhöfen Boddinstraße und Alexanderplatz sowie am S-Bahnhof Tempelhof. Anders als in anderen Städten informiert die Polizei der Hauptstadt in ihren Presseberichten regelmäßig über Straftaten mit einem mutmaßlich homo- oder transfeindlichen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft besitzt eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)