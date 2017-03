Als die Menschheit Homo- und Transphobie überwunden hat

Von Andreas Zinßer

Man stelle sich einen kleinen, zornigen Planeten vor. Das Konzept "Frieden" ist seinen Bewohnern völlig fremd, Krieg gehört zur Natur der herrschenden Spezies. Wer jetzt an die Erde denkt, liegt falsch. Der kleine, zornige Planet heißt Hedra Ka und gehört einem Alienvolk namens Toremi. Er schenkt einem wundervollen Science-Fiction-Roman den Titel: "Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten" von Becky Chambers.



Irgendwann in der Zukunft. Nachdem die Menschen den Mars erfolgreich besiedelt hatten, mussten die letzten von ihnen die Erde verlassen, die sie nämlich völlig zerstörten und auslaugten. In riesigen Weltenschiffen vollzog sich der Exodus, sodass ihre Bewohner "Exodaner" genannt werden. Ausgerechnet die menschliche Spezies wurde damit zu den Pazifisten des Universums. Sie entwickelten aus der Urkatastrophe des Planetenverlusts eine inklusive, akzeptierende Gesellschaftsordnung. Rassismus und Homophobie sind Vergangenheit. Der gemeinsame Überlebenskampf hat zusammengeschweißt. Die Menschen durften deshalb der Galaktischen Union, einer Art Weltraumrepublik intelligenter Spezies, beitreten.

Tunnel in das Raum-Zeit-Gewebe bohren



Becky Chambers' Roman ist im Verlag Fischer TOR erschienen

Die junge Marsianerin Rosemary Harper entflieht ihrem konservativen Elternhaus. Sie heuert auf der "Wayfarer" an, einem Raumschiff mit einer Aufgabe, die in der ganzen Science-Fiction-Literatur einzigartig sein dürfte: Es bohrt Tunnel in das Raum-Zeit-Gewebe, durch die allen höher entwickelten Spezies interplanetare Reisen ermöglicht werden. Man darf sie sich wie Autobahnen im Weltall vorstellen.



Kurz darauf erhält die Crew ihren bisher größten Auftrag: Die kriegerische Spezies der Toremi soll in die Galaktische Union aufgenommen werden. Daher beauftragt das galaktische Beförderungsministerium die Wayfarer mit einem Tunnel zu deren Heimatwelt.



Es beginnt die lange Reise zu diesem kleinen, zornigen Planeten. Ohne Tunnel dauert sie fast ein Jahr. Zeit genug für die junge Verwaltungsassistentin, ihre skurrile Crew so richtig kennenzulernen. Neben dem ruhigen Captain Ashby, einem Vorzeige-Vorgesetztem mit der Gabe, jedem Crewmitglied Raum für seine Talente zu geben, wirkt die herrlich schräge Technikerin Kizzy, die von zwei Vätern großgezogen wurde, geradezu regenbogenstrahlend.



Ihr bester Freund, Technikerzwerg Jenks, liebt die künstliche Intelligenz des Raumschiffs, Antriebsingenieur Corbin hingegen nichts und niemanden – außer seinen Algen. Die gute Seele des Schiffes ist Dr. Koch, der genau das ist: Arzt und Koch der Wayfarer. Navigiert wird das Schiff von dem/von der Orhan, einem außerirdischen Zwitterwesen allerlei Geschlechts. Komplett wird das Team allerdings erst durch Pilotin Sissix, Angehörige der reptilienähnlichen Andrisk. Gerade sie gewinnt im Reiseverlauf für Rosemary eine ganz besondere Bedeutung…



Eine wunderbare Idee für die Gesellschaft der Zukunft



Dieses Debüt der Kalifornierin Becky Chambers hat alles, was einen richtig guten Science-Fiction-Roman ausmacht: eine spannende Rahmenhandlung, hervorragend ausgearbeitete Charaktere, großartig beschriebene ferne Planeten und eine wunderbare Idee für die Gesellschaft der Zukunft. Die Beiläufigkeit, mit der lesbische Aliens oder nicht eindeutig einem Geschlecht zugehörige Personen (für welche die Autorin extra eigene Pronomen erfindet) vorkommen, werden zum Vorbild für unseren eigenen kleinen, zornigen Planeten.



So richtig gut wird der Roman allerdings durch seine vielen geradezu irrwitzigen Ideen. Allein die Tatsache, dass die Wayfarer eine riesige Bohrmaschine ist, mit der Tunnel durch Raum und Zeit gebohrt werden, oder die zur Liebe fähige künstliche Intelligenz – die dann auch passend "Lovelace" heißt… Ganz zu schweigen von den großartig-kuriosen Verwicklungen der Handlung.



Chambers wird dabei verblüffenderweise niemals unglaubwürdig, das Geschehen bleibt stets plausibel. Kurzum: "Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten" ist ganz großes Kopfkino. Wer sich nicht mit auf diese herrliche Reise begibt, verpasst den Weltraum-Trip seines Lebens.

Infos zum Buch



Becky Chambers: Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Science-Fiction-Roman. Aus dem Amerikanischen von Karin Will. 544 Seiten. Fischer TOR. Frankfurt 2016. 9,99 €. (E-Book 8,49 €). ISBN 978-3-596-03568-7