Schwulen Jugendlichen mit Werbeschild attackiert

Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei regelmäßig über Straftaten mit einem mutmaßlich homo- oder transfeindlichen Hintergrund (Bild: flickr / Maik Meid / by 2.0)

Nach einem Fall von Hasskriminalität am Sonntagnachmittag im Berliner Stadtteil Moabit hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Eine 58-jährige Zeugin sprach in der Straße Alt-Moabit Polizeibeamte an und teilte diesen mit, dass ein Mann gegen 14.15 Uhr in der gleichen Straße einem 16-Jährigen ein Werbeschild in den Rücken geworfen haben soll.



Die Zeugin stellte den Mann nach eigenen Angaben zur Rede. Er soll ihr gegenüber den Angriff damit begründet haben, dass der Jugendliche angegeben habe, schwul zu sein. Anschließend wollte der mutmaßliche Angreifer den 16-Jährigen erneut attackieren, wurden von Passanten jedoch abgehalten. Anschließend entfernte sich der Verdächtige mit einem Audi vom Ort.



Eine Suche nach dem Wagen verlief laut Polizeibericht bislang erfolglos. Der attackierte Jugendliche klagte über Rückenschmerzen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zum mutmaßlichen Täter wurden nicht gemacht.



In Berlin kommt es häufig zu Übergriffen auf LGBTI. Erst am Samstag war ein schwules Paar in einer Straßenbahn angegriffen worden (queer.de berichtete). In einem Gastbeitrag für queer.de forderte Berlins schwuler CDU-Generalsekretär Stefan Evers am Sonntag mehr Videoüberwachung zum Schutz vor homo- und transphober Gewalt. (cw/pm)