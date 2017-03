Uni will die Begriffe "homosexuell" und "heterosexuell" verbannen

Die Hochschule in Cardiff möchte Studenten und Mitarbeiter sprachlich sensibilisieren (Bild: Prifysgol Caerdydd)

Die Cardiff Metropolitan University hat vergangene Woche einen neuen "Verhaltenskodex für eine nichtausgrenzende Sprache" veröffentlicht. Darin werden Studenten und Hochschulpersonal unter anderem aufgefordert, die Nutzung der Worte "homosexuell" und "heterosexuell" zu unterlassen. Wer sich nicht an diese Richtlinien hält, drohen unter Umständen disziplinarische Maßnahmen wegen Mobbings.



Im Kapitel "Sexualität und Beziehungen" heißt es, dass die Begriffe "homosexual" und "heterosexual" aus der Zeit gefallen seien und Werte der Vergangenheit transportierten. Stattdessen solle man die Begriffe "same-sex"/"other-sex" (gleichgeschlechtlich/verschiedengeschlechtlich) verwenden. Auch Begriffe wie Ehepartner/Ehepartnerin ("spouse"), Ehemann ("husband") oder Ehefrau ("wife") sollten vermieden werden, wenn man über den Partner oder die Partnerin seines Gegenübers spreche – zumindest solange, bis man wisse, welcher Begriff von der betroffenen Person bevorzugt werde.



Viele Begriffe, die sich einseitig auf das männliche Geschlecht beziehen, sollten zudem durch andere ersetzt werden. Dazu gehört etwa der "right-hand man" (die rechte Hand), "mankind" (Menschheit), "sportsmanship" (Sportsgeist) oder der auch im Deutschen verwendete Begriff "Genleman's Agreement", der eine mündliche Vereinbarung umschreibt. Auch das Wort "housewife" (Hausfrau) kam auf die Schwarze Liste.



Begriffe wie "transgender" könnten laut den Richtlinien ebenfalls problematisch sein. Man müsse hier zunächst die "bevorzugte Terminologie seines Gegenübers" herausfinden.



Gegen den Kodex gibt es auch Widerstand. So erklärte die Bildungsexpertin Joanna Williams von der Universität im englischen Kent gegenüber dem "Daily Telegraph", dass diese Richtlinien "nicht notwendig" und eine "Beleidigung für Studenten und Angestellte" seien. Viele der Worte hätten für die Allgemeinbevölkerung keine sexisitischen Untertöne.

Uni: Es geht nicht um "politische Korrektheit"

Die Universität in der walisischen Hauptstadt sieht den Kodex dagegen als guten Weg, gegen Diskriminierung und Mobbing vorzugehen, die an allen Hochschulen des Königreichs noch immer weit verbreitet seien. In einer Pressemitteilung erklärte die Hochschule, dass nichts verboten werde, sondern vielmehr betont werden solle, dass Vielfalt einer der Grundpfeiler des Hochschullebens sei. Die Universität wies den Vorwurf der "sogenannten politischen Korrektheit" als alten Hut zurück.



Ohnehin scheint der Kodex trotz der Androhung disziplinarischer Maßnahmen nicht zu eng gesehen zu werden. Darin heißt es nämlich auch: "Seien Sie nicht zu ängstlich mit ihrem Umgang mit der Sprache. Blinde Menschen benutzen etwa Ausdrücke wie 'Wir sehen uns später'. Wenn eine Person zu vorsichtig ist, macht sie ein Gespräch zur Tortur für Menschen, die sich unterhalten." (dk)