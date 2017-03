Martin Schulz zur Ehe für alle: "Eindeutig ja"

Am 23. Februar vermeldete die "heute"-Redaktion des ZDF, der designierte Kanzlerkandidat der SPD wolle mit der Forderung nach der Ehe für alle in den Bundestagswahlkampf ziehen – mit Verweis auf nicht genannte Quellen aus der Parteizentrale (queer.de berichtete). Während man sich im Berliner Kurt-Schumacher-Haus auf Nachfrage von queer.de von der ZDF-Meldung erst überrascht zeigte, scheinen die Sozialdemokraten mittlerweile Gefallen an dem ihr wohl in den Mund gelegten Thema gefunden zu haben. Am vergangenen Wochenende kündigte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sogar via "Spiegel" an, die Gleichstellung von lesbischen und schwulen Paaren zum Thema im Koalitionsausschuss zu machen (queer.de berichtete).



Zwei Wochen nach dem Bericht der "heute"-Redaktion hat sich am Montag nun erstmals auch Martin Schulz selbst zur Ehe für alle geäußert – im Interview mit Hannes Schrader von "Zeit Campus". Auf die Frage, ob er sich für die Ehe-Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare einsetzen werde, meinte der designierte Kanzlerkandidat: "Eindeutig ja." Dazu gehöre für ihn auch das gemeinsame Adoptionsrecht: "Ich bin für die Ehe für alle, und ich bin auch dafür, dass wenn wir die Ehe für alle einführen, die ehelichen Rechte, und dazu gehört natürlich auch die Adoption, mit einführen."



Direktlink | Martin Schulz im Gespräch mit Hannes Schrader, ab 0:48 geht es um die Ehe für alle

Die Frage, wann Schulz das Eheverbot für lesbische und schwule Paare beenden will, stellte Schrader leider nicht. Bereits jetzt gäbe es dafür im Deutschen Bundestag eine theoretische Mehrheit. (mize)