Schauspieler Walter Plathe outet sich als bisexuell

Coming-out mit 66: In seinem Buch "Ich habe nichts ausgelassen", das am 23. März im Verlag Neues Leben erscheint, berichtet der Berliner Schauspieler Walter Plathe erstmals von seiner Bisexualität: "Ich durfte die schöne Erfahrung machen, dass ich mehr lieben darf als andere, nämlich Frauen und Männer."



"Da das Buch eine Art Autobiografie ist, wollte ich nichts verschweigen", sagte Plathe gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Die Bisexualität gehört zu meinem Leben."



Plathe: "Ich war völlig unerfahren"



Bislang war nur bekannt, dass der frühere Hauptdarsteller der ZDF-Serie "Der Landarzt" zweimal mit einer Frau verheiratet war. Mit seiner ersten Partnerin hat er einen gemeinsamen Sohn. Doch noch während seiner ersten Ehe habe er sich in einen jungen Theaterregisseur verguckt, berichtet Plathe in seinem Buch: "Anfangs war es nur eine wirre Ahnung, dann wurde es Gewissheit: Ich hatte mich in diesen Mann verliebt. Und er sich in mich."



Als Plathe seiner Frau von der Affäre berichtete, reichte diese die Scheidung ein. Doch auch die Beziehung mit dem Regisseur ging nicht lange gut. "Ich war völlig unerfahren, was diese Art der Begegnung zwischen gleichen Geschlechtern betraf", schreibt der Schauspieler.



Später verliebte sich Plathe erneut in einen Mann, einen jungen Studenten der Zahnmedizin: "Mein künftiger Dentist war nicht nur Liebhaber, er erwies sich als außerordentlich verlässlicher, umsichtiger und häuslicher Partner", heißt es laut "Bild" in der Autobiografie. "Ohne ihn wäre ich in dieser Zeit im alltäglichen Chaos versunken."



Eine Künstlerkarriere in Ost und West



ZDF-Autogrammkarte: In der Serie "Der Landarzt" verkörperte Plathe von 1992 bis 2008 den Arzt Dr. Ulrich Teschner

Walter Plathe, Jahrgang 1950, besuchte die Staatliche Schauspielschule in Ostberlin. Seit 1972 wirkte er in Spielfilmen und Fernseh-Produktionen der DDR mit. Ende der Achtzigerjahre hatte er mit "Gesagt ist gesagt" eine eigene Unterhaltungssendung und moderierte zweimal den "Kessel Buntes".



Nach der Wende wurde Plathe insbesondere durch seine Hauptrolle in der ZDF-Fernsehserie "Der Landarzt" auch in Westdeutschand einem breiten Publikum bekannt – von 1992 bis 2008 verkörperte er den Arzt Dr. Ulrich Teschner. Außerdem spielte Plathe in mehreren deutschen Städten Theater und tritt mit Solo-Programmen auf, unter anderem als charismatischer Otto-Reutter-Interpret. In diesem Jahr wird er, wie bereits 2015, bei den Burgfestspielen Jagsthausen die Rolle des Götz von Berlichingen übernehmen. (cw)

Infos zum Buch



Walter Plathe: Ich habe nichts ausgelassen. Autobiografie. 320 Seiten. Gebunden mit Schutzumschlag. Verlag Neues Leben. Berlin 2017. 19,99 € (ISBN 978-3-355-01848-7). E-Book: 15,99 € (ISBN 978-3-355-50037-1)