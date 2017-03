Die Suchmaschine Google ehrt mit einem Doodle Frauen, die sich seit über einem Jahrhundert beim Frauentag engagieren. (Bild: Google)

Am Internationalen Frauentag haben LGBTI-Aktivistinnen auf die anhaltende Ungleichbehandlung verwiesen, die auch in Deutschland nicht überwunden sei: "Auch 2017 ist es noch Realität, dass Frauen beleidigt, erniedrigt und diskriminiert werden. Ihre Gleichwertigkeit wird von Rechtspopulisten und Chauvinisten auch in Deutschland und Europa in Abrede gestellt", so SPDqueer-Chefin Petra Nowacki in einer gemeinsamen Erklärung mit den frauenpolitischen Sprecherinnen der LGBTI-Interessengemeinschaft innerhalb der Sozialdemokratischen Partei.



Insbesondere für Lesben sei der Frauentag wichtig: "Ihre Sichtbarkeit sowohl in der queeren Community als auch in der Frauenbewegung kann dazu beitragen, dass Akzeptanz gefördert wird, weil Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Homo- bzw. Transphobie nicht nur durch die selben Akteure betrieben wird, sondern ihnen auch der selbe ideologische Ursprung zugrunde liegt."



"Lesben unterliegen häufig mindestens einer Mehrfachdiskriminierung – wegen ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung", beklagte Henny Engels, die Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD). Bis heute verdienten Frauen weniger als Männer, selbst bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Auch sie warnte vor einem "Erstarken antifeministischer, rechtspopulistischer und religiös-fundamentalistischer Bewegungen".

Weltweites Phänomen

Die in New York City angesiedelte internationale LGBTI-Organisation OutRight (früher: International Gay and Lesbian Human Rights Commission) zeigte sich insbesondere darüber besorgt, dass es Wechselwirkungen zwischen patriarchalischen Strukturen, Frauenhass sowie Homo- und Transphobie gebe. "All diese Phänomene sind miteinander verknüpft und führen zu Ausgrenzung und Gewalt in der privaten und öffentlichen Sphäre", so OutRight-Chefin Jessica Stern. "Es wird ein riesiger Druck ausgeübt, um sich den Geschlechterrollen anzupassen. Viele verstecken sich deshalb."



Stern wies auch darauf hin, dass dies ein weltweites Phänomen sei – als Beispiel nannte sie die OutRight-Menschenrechtsberichte aus dem Iran und Indonesien. In diesen Ländern "müssen sich LBTI-Menschen mit Belästigungen, sexueller Gewalt und Misshandlungen durch Familienmitglieder auseinandersetzen, die sich weigern, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität zu akzeptieren".



Der Frauentag findet inzwischen seit mehr als 100 Jahren am 8. März statt. Er entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als Initiative sozialistischer Organisationen. Die Forderungen waren die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. 2017 lautet das Motto der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag: "Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030". In Deutschland ist der Leitspruch in diesem Jahr: "Wir verändern!" (cw)