Maren Kroymann: Älterwerden ist für lesbische Frauen leichter

Die lesbische Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann glaubt, dass Älterwerden für homosexuelle Frauen leichter sei als für heterosexuelle.



"Ich sehe immer wieder, wie auch jüngere Lesben ältere Frauen interessant finden. Sie mögen das Reife, vielleicht auch Überlegene, sie lieben das Un-Tussige", sagte die 67-Jährige in der am Mittwoch erschienenen neuen Ausgabe von "Brigitte Woman". Dagegen gälten intellektuelle ältere Frauen bei Männern "ja eher als unerotisch, und wenn sie dann noch Humor haben, ist das für Männer ganz schwer auszuhalten".



Maren Kroymann wurde in den Achzigerjahren als Schauspielerin einem breiteren Publikum bekannt. 1993 outete sie sich im Magazin "Stern" als lesbisch, was weder ihrer Popularität noch Karriere schadete.



"Dicke Frauen, ältere Frauen, ungeschminkte Frauen"



Trotz guter Quoten wurde ihre Kabarettsendung "Nachtschwester Kroymann" 1997 nach 19 Folgen wieder abgesetzt – unter anderem, weil den ARD-Verantwortlichen Kroymanns Frauenfiguren nicht gefallen hätten. "Dicke Frauen, ältere Frauen, ungeschminkte Frauen. Das hat den Humor-Nerv der dicken, älteren, ungeschminkten Herren wohl nicht getroffen", so die Schauspielerin in der "Brigitte Woman".



Nun kehrt Maren Kroymann allerdings auf den Fernsehbildschirm zurück: Ihre neue Satire-Show "Kroymann" startet am 9. März um 23.30 Uhr im Ersten. Dabei schlüpft die Schauspielerin in verschiedenste Frauenrollen – vom ältesten Mitglied einer Frauenrechtlerinnen-Bewegung über eine Frau im reifen Alter in einem Bewerbungsgespräch bis hin zur mittelalten Patientin in einer besonderen Therapiestunde. (ots/cw)