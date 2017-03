Zu schwul: Bundeswehr storniert Zimmer in "heterofriendly" Hotel

Heute, 04:35h, Noch kein Kommentar

Für ihren Einsatz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei der Bundeswehr hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Homo-Orden von queer.de bekommen – doch noch nicht überall in ihrem Haus scheint sich die neue Linie herumgesprochen zu haben. So stornierte die in Köln ansässige Flugbereitschaft am Tag der Anreise elf Zimmer für eine Crew im Berliner "Two Hotel", nachdem sie herausfand, dass sich das Haus vorwiegend an schwule Reisende richtet.



Der Vorfall ereignete sich bereits während der Berlinale, als Zimmer in der Hauptstadt knapp waren. "Wir fühlen uns sehr diskriminiert", zitiert die "Berliner Morgenpost" aus einer Email des Rezeptionsteams vom 7. Februar an die Verteidigungsministerin. "Die Damen und Herren [der Flugbereitschaft, d. Red.] haben heute ihre elf Zimmer in unserem Hotel aufgrund unserer homosexuellen Ausrichtung storniert. […] Und das, obwohl wir ein sehr schönes Hotel mit tollen Zimmern und Ausstattung sind."

"Ein Ort für Gays, aber offen für alle"

Das "Two Hotel" gehört zur Gruppe der Axel Hotels, die 2003 ihr erstes Haus in Barcelona eröffnete und die als Erfinderin des Begriffs "heterofreundlich" gilt. "Ein Ort für Gays, aber offen für alle", heißt es auf der Homepage über ihre Philosophie: "Axel Hotels ist eine Hotelgruppe, die sich Homosexuellen verschrieben hat. Aber in erster Linie sind die Hotels freie und tolerante Orte der Begegnung, wo die Vielfalt und der Respekt geschätzt und gelebt werden und zwei Männer genauso anzutreffen sind wie zwei Frauen oder Mann und Frau. Menschen ohne Vorurteile werden bei uns willkommen geheißen, respektiert und geschätzt."



Nach Angaben der "Berliner Morgenpost" habe sich die Crew der Flugbereitschaft daran gestört, dass auf der Hotel-Website nackte Männerkörper zu sehen seien. Die Mitarbeiter hätten es als "obszön" empfunden, "dass dort für die Buchung ein Klick auf ein Icon erforderlich ist, das sich im Genitalbereich eines nackten Mannes befindet", so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Bei der Buchung für zwei Nächte habe der zuständige Sachbearbeiter keine Informationen über die Ausrichtung des Hotels gehabt.



Während das Ministerium den Vorwurf der Diskriminierung zurückwies, schlug das "Two Hotel" Ursula von der Leyen vor, die Flugbereitschaft zu ihrem nächsten Workshop "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr" einzuladen. Ein solcher hatte am 31. Januar auf Initiative der Ministerin erstmals stattgefunden (queer.de berichtete).



Leidtragende des Vorfalls sind vor allem der Sachbearbeiter – er wurde vom Vorgesetzten belehrt, bei künftigen Hotelbuchungen genauer hinzuschauen -, die Crew, die statt in der Innenstadt im Berliner Umland übernachten musste, sowie die Steuerzahler: Das "Two Hotel" erhielt für die elf leeren Zimmer rund 6.000 Euro Stornogebühren. (mize)