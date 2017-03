Kristina von Schweden weigert sich mit achtzehn zu heiraten und verfällt stattdessen sexuell wie emotional ihrer schönen Kammerzofe Ebba Sparre (Bild: NFP marketing & distribution)

Heute, 07:35h, Noch kein Kommentar

Herbst 1632. Inmitten des Dreißigjährigen Kriegs kämpfen Protestanten gegen Katholiken, Schwedens König Gustav II. Adolf fällt auf der Seite der Protestanten. Nach seinem Tod wird seine Tochter Kristina Wasa zur nominellen Regentin von Schweden, obwohl sie erst sechs Jahre alt ist. Sie wird wie ein Junge erzogen, so bekommt sie mehr Bildung mit auf den Weg, als es für Frauen im 17. Jahrhundert üblich war. Sie liebt die Jagd, die Kunst und die Wissenschaften. Mit achtzehn weigert sie sich zu heiraten und verfällt stattdessen sexuell wie emotional ihrer schönen Kammerzofe Ebba Sparre.



Nicht genug mit diesem Skandal, konfrontiert sie den konservativen Königshof weiterhin mit der modernen Welt: Nach ihrer Krönung will sie vor allem den immer noch andauernden Krieg beenden und Schweden zu einem kultivierten Land machen. Um das zu untermauern ignoriert sie alle Regeln des Protestantismus und lässt katholische Philosophen an ihren Hof holen, um von ihnen zu lernen. Grundsätzlich unwillig, dem Reich einen Thronfolger zu liefern, adoptiert sie im Alter von 27 Jahren ihren Cousin Karl Gustav, setzt ihn zum König ein, konvertiert zum Katholizismus und zieht nach Rom, wo sie mit der Gründung der "Royal Academy of Rome" die Künste, Natur- und Geisteswissenschaften förderte. Sie ist eine von drei Frauen, die in den Vatikanischen Grotten im Petersdom bestattet wurden.

Brillantes internationales Ensemble



"The Girl King" ist am 9. März 2017 auf DVD und erschienen

Aus diesem bemerkenswerten Leben destilliert Kaurismäki ein fesselndes psychologisches Drama. Die Glaubensintrigen, die politischen Skandale, die emotionalen Turbulenzen in "The Girl King" werden von Kaurismäki mit bestechender Leidenschaft illustriert. Dafür hat er ein brillantes internationales Ensemble zusammengestellt.



Michael Nyqvist ("Verblendung", "Verdammnis", "Vergebung", "Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück") spielt den loyalen Ratgeber der Königin. Kristina selbst wird von Malin Buska verkörpert, ihre Geliebte von Sarah Gadon ("A Royal Night – Ein königliches Vergnügen"). Als ihre Mutter Königin Maria Eleonora ist Martina Gedeck ("Die Wand", "Nachtzug nach Lissabon") zu sehen, Peter Lohmeyer ("Das Wunder von Bern") spielt den Bischof von Stockholm und für die Rolle des Geliebten von Sarah Gadon konnte Shooting-Star Jannis Niewöhner ("Rubinrot") gewonnen werden. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen vier DVDs

Für die User von queer.de hat NFP marketing & distribution freundlicherweise vier DVDs "The Girl King" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 17. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



The Girl King. Drama. Kanada/Finnland/Deutschland/Schweden. Regie: Mika Kaurismäki. Darsteller: Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Patrick Bauchau, Lucas Bryant, Francois Arnaud, Martina Gedeck. Laufzeit: ca. 102 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, engische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Making-of, aufwendige Vorbereitungen zu Kostüm und Drehort, Interview mit Regisseur Mika Kaurismäki. FSK 12. NFP marketing & distribution