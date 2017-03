Berlin: Mitarbeiter/in für Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule gesucht

Heute, 08:30h, Noch kein Kommentar





Das Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule (MILES) des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg sucht für die psycho-soziale Beratung und die Sensibilisierung von Multiplikatoren eine/n Mitarbeiter/in. Bei der Vollzeitstelle (40 h/w) handelt es sich zunächst um eine Krankheitsvertretung für 6 Monate.



Die Aufgaben umfassen:



Psycho-soziale Beratung:

- Beratung, Hilfe und Begleitung sowie Weitervermittlung von lesbischen Migrantinnen und schwulen Migranten (insbesondere Geflüchtete)



Vernetzung, Sensibilisierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Aufklärungsarbeit und Ausbau von Kooperationspartnerschaften:

- Vorbereitung und Durchführung von Aufklärungsveranstaltungen

- Kontaktaufnahme zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Migrationscommunity

- Akquise von Kooperationspartnern, insbesondere im Spannungsfeld von widersprüchlich erscheinenden Themen (z.B. Religion und Homosexualität)

- Zusammenführung von unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen/Gesprächspartnern



Betreuung der Selbsthilfegruppe "Diversity International"



Verfassen von fachlichen Stellungnahmen



Öffentlichkeitsarbeit



Dokumentation und Erstellen von Sachberichten



Erforderlich sind:



(Fach-) Hochschulabschluss (Sozialarbeit oder Psychologie) oder gleichwertige Qualifikation



Sehr gute Fremdensprachenkenntnisse, ggf. Arabisch



Beratungskompetenz in besonders sensiblen Fällen, wie z.B. Zwangsverheiratung



Umfassende Kenntnisse der Migrationscommunity



Interkulturelle Kompetenzen



Umfassende Kenntnis der lesbisch-schwulen Szene



Bewerbungsfrist: 23. März 2017



Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TV-L Berlin 9 oder 10.



Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in einer PDF (maximale Datei-Größe 5 MB) per Email an semiramis.ceylan@lsvd.de.