Düsseldorf: Mann auf Cruising-Parkplatz angegriffen

In einem Waldstück bei Düsseldorf hat die Polizei am Freitag per Großfahndung nach einem Mann gesucht, der gegen halb 12 einen 80-jährigen Mann mit einem unbekannten Tatgegenstand schwer verletzt haben soll.



Der Senior erlitt bei dem Angriff mehrere Schnittwunden, war ansprechbar und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, eine Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Ärzte nicht. Die Tat ereignete sich nördlich des Flughafens in der Nähe eines Parkplatzes an der Kreuzung Kalkumer Schloßallee / An der Reith.



Der Parkplatz wird auch zum Cruising benutzt, worauf der "Express" als einziges Medium hinwies. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber queer.de allerdings am Freitagnachmittag, dass die Hintergründe der Tat noch völlig offen seien.

Fahndung vor Ort eingestelt

Berichte einer Boulevardzeitung, es habe sich bei der Tatwaffe um eine Machete gehandelt, hat die Polizei zurückgewiesen. Einen Tag nach dem Angriff eines wahrscheinlich psychisch kranken Mannes auf Passanten im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einer Axt hatte die neue Meldung aus der Stadt große Medienaufmerksamkeit bekommen.



Auch deswegen sei mehr Polizei im Einsatz gewesen als üblich, so ein Polizeisprecher. Zwischenzeitlich waren Spezialeinheiten und ein Hubschrauber im Einsatz, die nach einigen Stunden teilweise wieder abgezogen wurden. Nach Durchsuchung des gesamten Kalkumer Forsts stellte die Polizei am frühen Abend die Fahnungsmaßnahmen vor Ort ein. Die weiter von der Kriminalpolizei ausgeführten Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dauern an. (cw)