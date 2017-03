Sex ist gut für die Arbeitsmoral

Gut gemacht, Jungs: So sehen produktive Arbeitnehmer aus (Bild: Britladz)

Eine US-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Sex ein entscheidender Faktor bei der Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben ist. Wenn Arbeitgeber zu Hause ihre Sexualität voll auslebten, könnten sie die ihnen gestellten Aufgaben während der Arbeitszeit besser erfüllen und seien glücklicher, so das Ergebnis der Studie "Vom Schlafzimmer zum Büro – Ausstrahlungseffekte von sexueller Aktivität zu Hause auf den Arbeitsplatz", die Anfang März im Fachmagazin "Journal of Management" veröffentlicht wurde.



"Eine gesunde Beziehung mit einem gesunden Sexleben hilft Arbeitnehmern, glücklich und engagiert bei ihrer Arbeit zu sein. Das wirkt sich sowohl auf Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber positiv aus", so der Hauptautor Keith Leavitt von der Oregon State University in der Stadt Corvalis. Der Psychologe hat sich an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften auf Organsationsverhalten spezialisiert.



Die Forscher ließen für ihre Studie 159 verschieden- und gleichgeschlechtliche Ehe-Paare täglich zwei kurze Fragebögen ausfüllen, in denen sie die Probanden nach ihrem Sex- und Arbeitsleben ausfragten. Das Ergebnis: Die Angestellten, die binnen 24 Stunden vor der Arbeit Sex hatten, zeigten sich besser gelaunt und gaben an, zufriedener mit ihrem Arbeitsumfeld zu sein. Das Ergebnis war bei Frauen und Männern praktisch gleich, selbst wenn die Forscher andere Einflüsse wie die Zufriedenheit mit der Ehe oder die Schlafqualität herausrechneten, die gewöhnlich gute Indikatoren für die Stimmung während des Tages sind.

"Nehmen Sie sich einfach ein wenig Zeit für Sex"

"Das Ergebnis erinnert uns daran, dass Sex soziale, emotionale und körperliche Vorteile hat. Es ist wichtig, Sex zu einer Priorität zu machen", so Leavitt, der gleich einen Ratschlag hinzufügte: "Nehmen Sie sich einfach ein wenig Zeit für Sex." Leavitt verglich Sex mit anderen Methoden, ein zufriedeneres und produktiveres Leben zu führen, etwa mit Meditation. Sex sei ein Beitrag zu "menschlicher Nachhaltigkeit" und könne dazu führen, im Job und im Leben erfolgreicher zu sein.



Die Untersuchung warnt aber auch vor zu viel Stress bei der Arbeit, was zu einem Teufelskreis führen könnte: Wenn ein Arbeitnehmer völlig ausgelaugt nach Hause kommt, sinke die Wahrscheinlichkeit für Sex rapide – und im Gegenzug senke die Sex-Flaute wiederum die Zufriedenheit im Job. (cw)