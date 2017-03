Eurovision 2017: Das sind (fast) alle Teilnehmer

Francesco Gabbani und Affe (Italien), Isaiah Firebrace (Australien), Slavko Kalezic (Montenegro) und Julija Samoilowa (Russland)

Von Norbert Blech

Heute, 21:12h, Noch kein Kommentar

Rund sieben Wochen vor Beginn der ersten Proben stehen seit Montag alle Beiträge des diesjährigen Eurovision Song Contest fest, der im Mai unter dem Motto "Celebrate Diversity" in Kiew abgehalten wird. Zur EBU-Frist zur Einreichung der Beiträge hat Armenien noch kein Video veröffentlicht, alle übrigen haben wir in einer Video-Galerie zusammengestellt.



Insgesamt nehmen 42 halbwegs europäische Länder und zum dritten Mal Australien teil. Portugal und Rumänien kehren nach einem Jahr Pause zu dem Wettbewerb zurück, während Bosnien-Herzegowina diesmal aus Finanzgründen absagte.



In diesem Moment wurde im letzten Jahr klar, dass der ESC in die Ukraine und ganz bestimmt nicht nach Russland zieht: Oben Siegerin Jamala, unten Sergei Lasarew mit dem tröstenden Arm von Filipp Kirkorow

Bis zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass auch Russland nicht teilnehmen werde – im letzten Jahr hatte der Vertreter des Landes, Sergei Lasarew, zwar das Televoting gewonnen, die Jury-Stimmen versetzen ihn aber deutlich hinter die ukrainische Gewinnerin Jamala auf den dritten Platz. Das sorgte für Verstimmungen in Russland: Hass-Politiker Witali Milonow forderte wie jedes Jahr eine Nicht-Teilnahme, diesmal aber nicht wegen all der "Homo-Propaganda" beim ESC, sondern wegen der "Reichs-Vision", die ukrainische "Faschisten-Arschlöcher" da angeblich abhielten. Einige weitere Abgeordnete äußerten sich diplomatischer ablehend. Selbst Eurovision-Urgestein und Klemmtunte Filipp Kirkorow, der den ESC und selbst Conchita Wurst früher im russischen Fernsehen verteidigt hatte, forderte eine Absage, weil die EBU-Jurys politisch gegen Russland seien.



Kurz vor der Deadline stellte der russische Channel One als diesjähriger ESC-Partner dann aber doch einen Beitrag vor, mitten in den Hauptnachrichten am Sonntag: Mit der fast komplett gelähmten Julia Samoilowa wird nach der Polin Monika Kuszynska 2015 zum zweiten Mal eine Rollstuhlfahrerin auf der ESC-Bühne vertreten sein. Für einige Fans Ausdruck der im ESC-Motto eingeforderten Vielfalt und sicher ein Zeichen nach innen und außen, für andere aber auch Zynismus: Buh-Rufe gen Russland dürften so schwer fallen.

Viele Balladen, viel Mittelmaß, aber auch Spaß und Qualität

Insgesamt ist der Jahrgang sehr durch Balladen geprägt und hinterlässt durch allerlei Mittelmaß bei Fans und Wettbüros noch recht unklare Favoriten für die ersten und letzten Plätze – Deutschland mit Vertreterin Levina schwankt zwischen den Plätzen 25 und 30 bei 43 Ländern; im Finale, wofür es bereits qualifiziert ist, treten 26 Länder an.



Mit einem Gewinn rechnet man am ehesten bei dem Italiener Francesco Gabbani, der mit einer Person im Affenkostüm auf die Bühne geht. Der Song könnte dennoch zu klassisch italienisch sein, um ganz Europa zu überzeugen. Weitere frühe Favoriten sind Belgien mit zeitgemäßen Elektro-Pop, der Schwede Robin Bengtsson, der unter einem sehr einprägsamen Club-Song auf einem Laufband schreitet, oder der Portugiese Salvador Sobral, der ganz auf ein aus der Zeit gefallenes Liebeslied setzt.



Portugals Salvador könnte der Überraschungs-Sieger werden, während alles auf Italien starrt. Der Zottel entstammt einer alten portugiesischen Adelsfamilie und ist über Umwege mit dem Haus Oldenburg verwandt – aufmerksame queer.de-Leser wissen, was das bedeutet

Wie erwähnt gibt es viele klassische bis zeitgemäße Balladen und sonstwie ruhige Nummern, Ralph Siegel ist für San Marino auch mal wieder am Start. Dazu gesellt sich der ein oder anderen Elektro- oder Rocksong oder, im Falle Rumäniens, ein Duett aus Rap und Gejodel. Eine Krachnummer für die Homo-Disco kommt aus Montenegro: Slavko Kalezic singt halbnackt und zopfschwingend über blasende Raumschiffe und verlangt: "Come in to me from within", so könne man in der Sünde eins sein (queer.de berichtete).

Kroatischer Sänger wegen Homophobie in Kritik

Der allergrößte Camp-Kitsch kommt allerdings, laut Zagreb Pride, vom "größten Homophoben im kroatischen Showbiz": Jacques Houdek singt in allen ihm zur Verfügung stehenden Tonlagen – und das sind eine Menge – eine Disney-artige Schnulze. Der an "meinen Freund" gerichtete Song, seine Träume auszuleben, wird überschattet von früheren Aussagen des Sängers, gleichgeschlechtliche Partnerschaften seien "krank". Schwule und Lesben dürften nicht gleichgestellt werden, weil das zu Sodom und Gomorra führe. Das wird in Kiew von der angereisten Fan- und Journalistenschar sicher noch einmal thematisiert werden.



Jacques Houdek gibt gerne mit seiner überlegenen Heterosexualität an

Wie viele Fans nach Kiew reisen, ist dabei noch unklar: In den letzten Monaten hatte es mehrfach die Sorge gegeben, der ESC könnte verschoben werden oder gar ganz ausfallen. Mehrfach lagen die Vorbereitungen hinter den eigenen Zeitvorgaben oder denen der EBU, zwischenzeitlich traten fast alle Verantwortlichen zurück. Inzwischen hat man sich Christer Björkman, Produzent des schwedischen Vorentscheids sowie des ESC 2013 und 2016, zur Verstärkung geholt. Das Finale findet am 13. Mai statt, die beiden Vorrunden sind für den 9. und 11. Mai angesetzt.