Ein 51 Jahre alter Gastwirt aus Kleve wurde am Montag wegen schweren sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen in Tateinheit mit einer Körperverletzung sowie einer gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Das Landgericht ging damit sogar noch sieben Monate über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Der Angeklagte selbst bestritt die Taten.



Das Gericht sah es jedoch als erwiesen an, dass der Kneipier im April des vergangenen Jahres zwei jungen Gästen Betäubungsmittel in die Getränke mischte. Während diese "nur" mit Übelkeit und Panikattacken reagierten, kam es im Mai in einem ähnlichen Fall zu einer Vergewaltigung.



Das bereits alkolisierte Opfer des sexuellen Missbrauchs beklagte laut "Rheinischer Post", dass der dritte Obstler "anders schmeckte", danach konnte er sich an nichts mehr erinnern. Er wachte hilflos im Hinterzimmer der mittlerweile geschlossenen Kneipe auf, als der Wirt ihn auszog und anschließend anal penetrierte. Der Kneipier räumte den Sex vor Gericht ein, sagte jedoch aus, dieser sei einvernehmlich geschehen.



Das fehlende Geständnis sowie den erheblichen Vertrauensmissbrauch des Wirtes gegenber seinen Gästen wertete das Gericht strafverschärfend. Nach Verkündung des Urteils, gegen das Revision möglich ist, wurde der 51-Jährige noch im Saal festgenommen. Ihm droht außerdem der Entzug seiner Konzession als Gastwirt. (cw)