CSD Frankfurt lässt über Motto abstimmen

Die CSD-Organisatoren in Frankfurt am Main haben eine Online-Abstimmung über ihr diesjähriges Motto gestartet. Auf der Homepage der Veranstalter kann man noch bis zum Samstag seine fünf Favoriten aus insgesamt 85 Motto-Vorschlägen auswählen.



Die Vorschläge umfassen dabei viele unterschiedliche Themen: So erinnern mehrere daran, dass der CSD in der Main-Metropole dieses Jahr ein Vierteljahrhundert alt wird ("25 Jahre CSD Frankfurt. Wir feiern…", 25 Jahre CSD Frankfurt. Wer hätte das gedacht?", "25 Jahre CSD Frankfurt – und nun?"). Andere sprechen spezifische Probleme an ("Inter*körper sind schön und vor allem gesund! Stop IGM now!", "Schwule im Alter ab 60 Jahre – Wo sind sie und welches Angebot gibt es für diese Altersklasse?", "Queer und PoC [People of Color, Red.], die Intersektionalität lebt!"). Wieder andere sind einfach nur Spaß-Mottos ("Friede Freude Eierkuchen", "Küss mich, heut ist CSD", "Gay is scheey").



Über die fünf bei den Online-Usern erfolgreichsten Mottos soll dann am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des CSD-Vereins abgestimmt werden.



Im vergangenen Jahr hatte es noch erhebliche Irritationen über das Motto "Lieb geil!" gegeben. Dieses Motto erinnerte in Frakturschrift an die Nazi-Zeit und reimte sich nicht zufällig auf "Sieg heil". Die Kunstfigur Adrian H. Sollte in mit Armbinde und Quadratbärtchen im Gesicht für Liebe für alle werben (queer.de berichtete). Die Nazi-Satire wurde schließlich wenige Tage nach der Bekanntgabe wegen Boykott-Androhungen fallen gelassen und das Motto in "Liebe gegen Rechts" ausgetauscht (queer.de berichtete).



Ganz verschwunden ist "Lieb geil!" indes nicht: Der vergangenes Jahr verbannte Spruch taucht auch bei den aktuellen 85 CSD-Mottovorschlägen auf.



Der Frankfurter CSD wird dieses Jahr vom 14. bis 16. Juli stattfinden. (dk)