Österreich: Auf rund 100 Eheschließungen kommt eine Verpartnerung

Im Jahr 2016 wurden in Österreich 44.475 Ehen geschlossen und 475 eingetragene Partnerschaften begründet, wie aus vorläufigen Daten von Statistik Austria hervorgeht.



Verglichen mit den endgültigen Ergebnissen des Jahres 2015 zeigte sich bei den Eheschließungen ein leichter Rückgang (minus 0,1 Prozent) und bei den Begründungen eingetragener Partnerschaften ein deutliches Plus von 12,3 Prozent.



Seit dem Berichtsjahr 2015 werden auch im Ausland geschlossene Ehen und Begründungen eingetragener Partnerschaften von in Österreich lebenden Personen mit erfasst. 2016 betraf das insgesamt 2.859 Eheschließungen (6,4 Prozent aller Ehen) sowie 25 eingetragene Partnerschaften (5,3 Prozent).



Rund ein Fünftel der Ehen schlossen Paare, die in Wien wohnten (22,0 Prozent), etwas weniger waren es in Niederösterreich (18,1 Prozent) und Oberösterreich (17,1 Prozent). Dagegen wurden fast die Hälfte (44,8 Prozent) aller eingetragenen Partnerschaften von in Wien lebenden Paaren begründet. (cw/pm)