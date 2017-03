Bruno Gmünder Verlag stellt Printmagazin "Männer" ein

Die letzte gedruckte Ausgabe des Magazins "Männer"

Nach der "Du & Ich" verschwindet mit "Männer" das letzte ernstzunehmende deutsche Schwulenmagazin aus dem Zeitschriftenhandel. Wie der Bruno Gmünder Verlag am Montag mitteilte, wird die Printausgabe mit sofortiger Wirkung eingestellt. Stattdessen soll es nur noch eine digitale Version geben.



Der Verlag feiert die Einstellung des Traditionsheftes nach genau 30 Jahren wie einen Erfolg: "Wir wollen noch mehr in die Zukunft investieren", heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Geschäftsführer Michael Taubenheim und Chefredakteur Paul Schulz. "Deswegen schließen wir das Kapitel Print-Magazin ab."



Noch vor zwei Monaten hatte der Verlag angekündigt, dass das chronisch defizitäre Heft von einer monatlichen auf eine vierteljährliche Erscheinungsweise umgestellt werden soll (queer.de berichtete). Der damalige Chefredakteur Kriss Rudolph hatte den Verlag deshalb im Streit verlassen. "Ich bin froh, dass ich die Pläne für die Abwicklung des Magazins weder verkünden noch selber umsetzen muss", schrieb er damals in einer Stellungnahme.



Taubenheim und Schulz begründen den Kurswechsel mit dem plötzlichen Tod von Verlagsinhaber Frank Zahn am 8. Februar und "den damit verbundenen Veränderungen im Unternehmen". Die Abonnenten sollen "in den nächsten Tagen über das weitere Vorgehen informiert" werden.



Redaktionell anspruchsvolle gedruckte Kaufmagazine für schwule Männer erscheinen noch im deutschsprachigen Ausland: Seit Herbst 2015 bemüht sich das "Mannschaft Magazin" aus der Schweiz um Leser aus der Bundesrepublik, aus Österreich kommt der "Vangardist". Viermal im Jahr gibt es zudem eine neue Ausgabe des Lifestyle-Hefts "Mate" aus Berlin. (mize)