AfD: Wir haben Mirko Welsch rausgeschmissen

Mirko Welsch und seine früheren Parteifreunde kabbeln sich auf sozialen Netzwerken fröhlich weiter

Der AfD-Kreisverband Saarbrücken hat via Facebook erklärt, dass der Kommunalpolitiker Mirko Welsch, der frühere Chef der Homosexuellen in der AfD, aus der Partei ausgeschlossen wurde und nicht freiwillig die rechte Partei verlassen habe. Welsch hatte vergangenen Donnerstag erklärt, dass er wegen der "Anbiederung" der AfD an "rechtsextreme und nationalistische Milieus" ausgetreten sei (queer.de berichtete).



Der Kreisverband sieht das aber ganz anders: "Aus gegebenem Anlass geben wir bekannt, dass Herr Mirko Welsch durch Urteil des Landesschiedsgerichts der AfD-Saarland vom 10.03.2017 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17.02.2017 aus der Partei Alternative für Deutschland und ihren Untergliederungen ausgeschlossen und seiner Parteiämter enthoben wurde", so der Kreisvorsitzende Rudolf Müller am Montag. Gründe für den Ausschluss nannte er nicht.



Welsch widersprach der Erklärung seines ehemaligen Kreisverbandes umgehend: "Schließlich bin ich am 9. März ausgetreten. Also ist ein Ausschluss am 10. März Nonsens. Und so was will eine Partei der Rechtsstaatlichkeit sein?" Er drohte gleichzeitig Müller und anderen AfD-Funktionären mit einer Klage wegen Verleumdung.

Welsch vermutet "Retourkutsche"

Welsch äußerte auch die Vermutung, dass die Erklärung Müllers eine "Retourkutsche" für seine Forderung sei, die Landes-AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Dies hatte er auf seiner Facebook-Seite rund 20 Stunden vor der Erklärung des Kreisvorsitzenden gefordert. In diesem Eintrag hatte Welsch die saarländische und thüringische AfD als "blau lackierte NPD" bezeichnet. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit stern.de kritisierte er auch die Annäherung der Bundes-AfD um Frauke Petry und Marcus Pretzell an Rechtsaußen.



Welsch hatte 2014 zu den Gründungsmitgliedern der innerparteilichen Vereinigung "Homosexuelle in der AfD" gehört und wurde später ihr Chef. Er galt allerdings nie als besonders interessiert an LGBTI-Rechten. So erklärte er während dieser Zeit, das Ziel der Vereinigung sei, die Vorwürfe gegen die AfD als homophobe Partei zu entkräften und sich von "links-grünen Schreihälsen" abzusetzen (queer.de berichtete). Er trug jahrelang die homophoben Forderungen seiner Partei mit und sprach sich etwa gegen Antidiskriminierungsgesetze und gegen Bildungspläne aus, in denen LGBTI erwähnt werden. Volker Beck wurde von Welsch als "Krebsgeschwür der Schwulenbewegung in Deutschland" beschimpft, der LSVD als "linksgrüne Parasiten" (queer.de berichtete). (dk)