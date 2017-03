Heute, 08:45h, Noch kein Kommentar



Das neue Album "Wired" von Mallory Knox ist am 10. März 2017 erschienen

Mallory Knox sind wie ihre Namensvetter aus dem Film "Natural Born Killers" ganz eindeutig auf Krawall aus. Sie haben sich freigeschwommen von den Einschränkungen, die sie bei ihren ersten beiden Alben noch zurückhielten (als da wären: Unerfahrenheit, Selbstzweifel, eine hemmende Ehrfurcht vor ihren großen Helden und der Ruf, die netten Jungs des Rock zu sein) und offenbaren auf dem neuen Album "Wired" ihr Seelenleben, loten ihre Grenzen neu aus und erweitern ihre Sicht auf die Welt. Ein Prozess, der sie im Endergebnis zum neuen Sprachrohr einer modernen Rockgeneration macht.



"Unser alter Sound repräsentiert nicht mehr, was wir aus der Musik heraus holen können oder was wir in diese Songs hinein gesteckt haben", erklärt Gitarrist Joe Savins. "Wir sind stolz auf die alten Stücke, aber bei der Art und Weise, wie wir sie abgeliefert habe, waren jedoch die Zügel angezogen. Jetzt fühlen wir uns von allem befreit."



"Wenn du jung bist, versuchst du, es deinen Helden gleich zu tun", ergänzt Sänger Mikey Chapman. "Wir wollten uns innerhalb der uns bekannten Grenzen bewegen, denn alles, was wir kannten und mochten, bewegte sich darin. Mittlerweile haben wir allerdings einen Reifegrad oder eine Level an Erkenntnis erreicht, an dem man denkt: "Ist mir doch egal". Wenn du deine ganze Karriere lang immer nur Klein-Klein machst und nichts tust, um eine neue Herausforderung zu suchen – wozu machst du es dann überhaupt?" (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zur zweiten Single "Better Off Without You" aus dem neuen Album "Weird" von Mallory Knox

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label White Chapel Records (Sony Music) sowie die Agentur Promotion Werft freundlicherweise fünf Alben "Wired" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 22. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mallory Knox Live



08.05.2017 – Düsseldorf, Zakk (Support für Enter Shikari)

09.05.2017 – Münster, Skaters Palace (Support für Enter Shikari)

28.05.2017 – Berlin, Astra (Support für Simple Plan)

29.05.2017 – Hamburg, Große Freiheit (Support für Simple Plan)