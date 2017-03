Homophobe CDU-Politikerin lädt Birgit Kelle zu Vortrag ein

Veronika Bellmann trifft nicht zum ersten Mal mit Birgit Kelle (rechts bei einer "Demo für alle" in Stuttgart) zusammen (Bild: CDU Sachsen, Norbert Blech)

Von Norbert Blech

Heute, 12:55h

2 Kommentare

Freiberg

Die homofeindliche Autorin und Aktivistin Birgit Kelle soll am Donnerstag erneut auf einer CDU-Veranstaltung auftreten. Wie ihr Buch trägt ein geplanter Vortrag im mittelsächsischen Freiberg den Titel: "GenderGaga: Wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will".



In der Einladung zur öffentlichen Veranstaltung loben der CDU-Stadtverband und die örtliche CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann, die Autorin kämpfe mit "fundierter Fachkenntnis und Leidenschaft" für "Vernunft und Aufklärung, gegen ideologische Verbohrtheit und Gleichgültigkeit". Denn "zurecht" hinterfragten "mehr und mehr Bürger Ziel, Sinn, Kosten und Nutzen von Gender Mainstreaming".



Konservative und rechte Kreise verstehen und bekämpfen unter dem Schlagwort "Gender" alles Emanzipatorische: von der Gleichstellung von Mann und Frau über LGBTI-Rechte bis hin zur Schulaufklärung über sexuelle Vielfalt. "Eine absurde Ideologie hat sich über 20 Jahre hinweg ungehindert durch alle Hierarchieebenen gearbeitet", betont so auch der CDU-Flyer. "Gleichstellungsbeauftragte, Kirchen, Unternehmen, Ämter – alle haben sich des Themas angenommen. Bund und Länder machen Aktionspläne, 'gendern' Bildungspläne, Spielplätze, Ampeln, Toiletten, Studiengänge, Universitäten, sogar die Bibel und zwingen dabei mehr als nur unserer deutschen Sprache zweifelhafte Muster auf."

Homophobe Politikerin trifft homophobe Aktivistin



Die örtliche AfD bewirbt den Vortrag Kelles mit dem gesamten CDU-Flyer (s. Lupe) – die Annäherung der Parteien scheint erwünscht

Bellmann ist keine Unbekannte: 2012 sprach sie sich bei "abgeordnetenwatch.de" gegen die steuerliche Gleichbehandlung von Lebenspartnern mit Eheleuten aus: "Die gleichgeschlechtliche Partnerschaft bringt (…) keine eigenen Kinder hervor. Sie gibt also den Generationenvertrag für die Zukunft keine 'Schuldner' im gesellschaftlichen Sinne. Dieser Mangel kann auch nicht durch Adoption geheilt werden." Auch die "krudesten Vorstellungen" wie Leihmutterschaften oder "Designerbabys" änderten daran nichts.



Die Abgeordnete, die seit 2002 für die CDU im Bundestag sitzt und erneut als Direktkandidatin aufgestellt wurde, hatte zur Ehe-Öffnung in Irland 2015 in einem Blogeintrag unter dem Titel "Ehe beliebig im Zeichen des Regenbogens?" kommentiert, dass die Ehe zwischen Mann und Frau "mit Blick auf die Kinder und die Zukunft unseres Volkes einen besonderen Rang" habe. Die Debatte sei auch keine "Frage der politischen Kultur, sondern der Gott gegebenen Natur" (queer.de berichtete). Sie bezeichnete den Einsatz für LGBTI-Rechte mehrfach als Diskriminierung heterosexueller Partnerschaften.



Das Mitglied des konservativen "Berliner Kreises" der CDU, der sich kürzlich im Duktus von AfD und "Demo für alle" gegen "Genderideologie und Frühsexualisierung" sowie gegen die Ehe für alle aussprach, hatte vor einigen Monaten Schlagzeilen mit einem Plädoyer für eine Annäherung an die AfD gemacht: Dort gebe es "durchaus akzeptable Leute, mit denen ein Dialog möglich ist", auch müsse man "die Sorgen ihrer Anhänger ernst nehmen", sagte sie der "Huffington Post" (queer.de berichtete). Der Dialog wird am Donnerstag fortgesetzt: Die örtliche AfD bewirbt die Veranstaltung auf ihrer Webseite mit dem kompletten Flyer der CDU.

Entsetzte Kritik der GEW

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat inzwischen die CDU-Abgeordnete aufgefordert, den Vortrag abzusagen. "Mit Bestürzung" habe er von der "unerträglichen Grenzüberschreitung" erfahren, die die Einladung Kelles darstelle, schrieb ihr der Vorsitzende des Bezirksverbands Chemnitz, Axel Stumpf. Er beklagte, dass "keine Gegenrede aus der LSBTTIQ*-Community" vorgesehen sei.



Bellmann (4. v.l.) im Februar 2016 bei einem Frühstücks-Empfang von Unions-Abgeordneten für die homophoben Autoren Birgit Kelle und Manfred Spieker im Bundestag

Die Kritik dürfte auf taube Ohren stoßen: Die sächsische CDU hatte Kelle vor zwei Jahren gar als Expertin zu einer Debatte zum "Aktionsplan zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensweisen" in den Landtag eingeladen (queer.de berichtete). Bellmann selbst war auch dabei, als Kelle – sowie der homofeindliche Aktivist Manfred Spieker – vor rund einem Jahr auf Einladung einiger CDU-Bundestagsabgeordneter bei einem Fraktionsfrühstück über "Gender"-Themen referierte (queer.de berichtete). In den letzten Jahren trat Kelle immer wieder auf CDU-Veranstaltungen auf, etwa im Wahlkampf in Baden-Württemberg oder selbst mit CDU-Generalsekretär Peter Tauber.



Kelles monatelange Stimmungsmache zusammen mit der "Demo für alle" gegen Schulaufklärung über LGBTI in Bayern hatte zuletzt zu einer deutlichen Abschwächung der Pläne geführt. Kurz danach durfte sie auch bei der CSU-Landtagsfraktion einen "Gender"-Vortrag halten. Mehr dazu sowie zu ihren homo- und transfeindlichen Thesen, über die "Verwirrung" der Kinder durch Bildungspläne über die Diskriminierung "normaler Paare" durch die "Homo-Lobby" bis hin zum Einsatz für Homo-"Heiler", in diesem Bericht.