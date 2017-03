Köln: Stadt will offenbar klammen CSD unterstützen

Heute, 14:33h

Köln

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) will laut einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" die Abhaltung des diesjährigen CSDs in der Domstadt mit einem finanziellen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro garantieren. Es gebe "Gerüchte", dass Reker die Förderung bereits zugesagt habe.



Die Hilfe wurde nötig, weil der bisherige Veranstalter des Cologne Pride, der Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST) vor einem Monat Insolvenz anmelden musste (queer.de berichtete). Nun hat ein Bündnis aus der Szene unter Federführung der Aids-Hilfe Köln und des Beratungszentrums Rubicon das Ruder übernommen.



Gregor Timmer, der Pressesprecher der OB, konnte gegenüber der Regionalzeitung nicht bestätigen, dass bereits 25.000 Euro zur Seite gelegt worden seien. Aber: "Es steht fest, dass das Geld zu Verfügung steht, aber in welcher Höhe noch nicht", so Timmer. Dies hänge von Details ab.



Die CSD-Organisatoren erklärten auf ihrer Facebook-Seite: "Wir stehen in guten und konstruktiven Verhandlungen mit der Stadt. Diese sind allerdings noch nicht abgeschlossen." Sie hatten Anfang März einen Brief an Reker geschickt, in dem sie um den Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro baten. Der Betrag solle zweckgebunden zur Gründung einer gemeinnützigen GmbH genutzt werden.



Bereits im Vorfeld hatte CSD-Mitorganisatorin Sabine Arnolds erklärt: "Ganz ohne finanzielle Unterstützung wird das in diesem Jahr nicht gehen". Sie betonte, dass auch die Stadt vom CSD profitieren werde. Immerhin zieht der CSD jedes Jahr rund eine Million Besucher an.



In der Domstadt wurde der CSD seit 1991 jedes Jahr vom inzwischen insolventen Kölner Lesben- und Schwulentag e. V. veranstaltet. Das Event gilt als größter CSD in Europa.

Am Montag hatte Oberbürgermeisterin Reker im Stadtrat betont, dass der CSD für die Stadt eine "wichtige Veranstaltung" sei, die aber freilich nicht von der Stadtverwaltung organisiert werden könne.



Gefährdet ist weniger die Parade, die vor der Insolvenz formal unabhängig vom KLuST organisiert worden war, sondern vielmehr das Straßenfest. Die Organisation sei nach Angaben von Aids-Hilfe-Geschäfsführer Michael Schuhmacher trotz ehrenamtlicher Aktivisten schwierig, da die Räume des KLuST und ein hauptamtlicher Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung stünden.



Das Straßenfest soll an einem Wochenende 7. bis 9. Juli stattfinden. Die Parade soll am 9. Juli um 12 Uhr mittags starten. Die neuen Veranstalter haben vergangene Woche bereits "Human Rights First" als ihr diesjähriges Motto festgelegt. (cw)