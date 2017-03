Guido Westerwelles Leben wird verfilmt

Heute, 05:24h, Noch kein Kommentar

Das Leben und Sterben des ehemaligen Außenministers und FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle wird verfilmt. Nach einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" hat die Produktionsfirma Ufa Fiction die Verfilmungsrechte für das Buch "Zwischen zwei Leben" erworben, das Westerwelle kurz vor seinem Tod gemeinsam mit dem Journalisten Dominik Wichmann veröffentlicht hatte. Der Politiker war am 18. März im Alter von 54 Jahren an Leukämie gestorben.



Westerwelle erzählt in dem Buch von seinem Kampf gegen den Krebs, gleichzeitig ist es eine Liebeserklärung an seinen eingetragenen Lebenspartner Michael Mronz. Dies sei beabsichtigt und "auch die Lehre dieser Zeit", sagte der schwule Politiker in einem "Spiegel"-Interview: "Man sagt gleichgeschlechtlichen Ehen eine gewisse Oberflächlichkeit nach, weil schon das Wort homosexuell die Sexualität betont. Aber das ist nicht so, bei Michael und mir schon gar nicht. Ich wusste das vorher, aber jetzt noch tausendmal mehr: Wir führen keine Ehe zweiter Klasse."

Schon vor seinem Coming-out war er die "Schwesterwelle"



Westerwelles Buch "Zwischen zwei Leben" erschien im November 2015 im Hoffmann und Campe Verlag

Westerwelle war erste offen schwule Bundesminister in Deutschland. Der in Bad Honnef geborene Politiker war schnell aufgestiegen: 1994 wurde er FDP-Generalsekretär, 2001 Parteichef und schließlich nach dem großen Wahlsieg der Liberalen 2009 Außenminister. Seine Homosexualität war zunächst ein offenes Geheimnis und nicht selten Anlass für Spott und homophobe Angriffe – seit 2004 wagte er aber ein vorsichtiges Coming-out und setzte sich später auch im Außenamt für LGBTI-Rechte weltweit ein.



Während seiner Amtszeit blockierte die schwarz-gelbe Koalition allerdings die weitere Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnern. Während dieser Zeit zwang das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung insgesamt sechs Mal, homosexuelle Paare in Einzelbereichen wie dem Steuerrecht gleichzustellen. Später lastete der FDP-Politiker das fehlende Engagement Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an.



An Westerwelles Todestag nahm die Kanzlerin die fehlende Gleichstellung zumindest in Worten vorweg: "Sein Tod erschüttert mich tief. Meine Gedanken gehen zu Guido Westerwelles Familie und insbesondere zu seinem Mann Michael Mronz." (cw)