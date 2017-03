Heute, 09:27h, Noch kein Kommentar



"Looking: Die komplette Serie und der Film" ist am 16. März 2017 in einer DVD-Box erschienen

Die zwei Staffeln der HBO-Komödienserie "Looking" wurden von Fans wie auch Kritikern begeistert aufgenommen. Im Mittelpunkt steht eine Clique schwuler Freunde, die in ihrem Leben mit Problemen umzugehen lernen, wie sie Schwulen und Heteros bestens vertraut sind: Liebe, Erfüllung im Beruf und die Suche nach Identität in einer Welt, die das Streben nach Glück sehr kompliziert macht.



Ungefiltert zeigt "Looking" die Erlebnisse dreier bester Freunde: Patrick (Jonathan Groff), Agustín (Frankie J. Alvarez) und Dom (Murray Bartlett) lieben und leben im heutigen San Francisco. Ihre Geschichten verweben sich bei ihrer Suche nach Lebensglück und Intimität in einer Epoche, die Schwulen Rechte und Möglichkeiten bietet wie nie zuvor. Das entscheidende Fundament dieses Serienmix besteht in der progressiven, unberechenbaren, sexuell freizügigen Kultur der Metropole – authentische Schauplätze in San Francisco dienen als Panorama, vor dem sich die Erlebnisse der Gruppe entwickeln.



Die gefeierte Serie endet mit "Looking: The Movie". Patrick hat fast ein Jahr in Denver verbracht und kehrt jetzt nach San Francisco zurück, um die Hochzeit alter Freunde mitzufeiern. Dadurch muss er sich mit seinen früheren Beziehungen auseinandersetzen und durch schwierige Entscheidungen erfahren, was ihm wirklich wichtig ist.



Warner Home Video hat jetzt die komplette "Looking"-Reihe in einer DVD-Box veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller englischsprachiger Trailer zum Film

Wir verlosen drei DVD-Boxen

Für die User von queer.de haben Warner Home Video sowie die Agentur Main Freiraum freundlicherweise drei DVD-Boxen "Looking: Die komplette Serie und der Film" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 23. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD-Box



Looking: Die komplette Serie und der Film. 5 DVDs. Fernsehserie. USA 2014-2016. Regie: Andrew Haigh, Craig Johnson, u.a. Darsteller: Jonathan Groff, Russell Tovey, Raúl Castillo, Frankie J. Alvarez, Murray Bartlett. Laufzeit: ca. 569 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, engische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Warner Home Video