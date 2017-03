Carolin Emcke: Hass in Deutschland erreicht neue Qualität

Heute, 04:58h, Noch kein Kommentar

Für die offen lesbische Schrifstellerin und Friedenspreisträgerin Carolin Emcke haben Hass und Extremismus in Deutschland eine neue Qualität erreicht. Dies sagte die 49-Jährige laut einer Zusammenfassung der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung im Rahmen der Lit.Cologne.



"Man kann sagen, dass es immer dieses Sediment von Antisemitismus, Rassismus und Homophobie gab", meinte Emcke. Die Qualität habe sich jedoch verändert. Die Scham sei weggefallen.



Als Beispiel nannte die Autorin Briefe, die sie zu ihren Veröffentlichungen erhalte. Da habe es zwar auch früher unfreundliche Zuschriften gegeben – allerdings in der Regel anonym. Heute würden Namen und Anschrift nicht mehr verheimlicht. Die Absender seien geradezu stolz antisemitisch und homophob, so Emcke. Dies sei ein Symptom für die Veränderung.



Bewegende Rede in der Paulskirche



Carolin Emcke wurde im Oktober vergangenen Jahres mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In ihrer bewegenden Dankesrede ging die Preisträgerin auch auf ihre Homosexualität und die rechtliche Diskriminierung von Lesben und Schwulen in der Bundesrepublik ein: "Wir dürfen Reden halten in der Paulskirche, aber heiraten oder Kinder adoptieren dürfen wir nicht?" Parallel zur Buchmesse erschien ihr Buch "Gegen den Hass".



Auf dem Kölner Literaturfestival Lit.Cologne diskutierte Emcke mit dem schwulen französischen Soziologen Didier Eribon, der in seinem Buch "Rückkehr nach Reims" unter anderem den Aufstieg des Front National analysiert. (cw)