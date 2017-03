Evangelische Kirche stoppt Kondom-Verteilaktion

Tomizak / flickr) Kondome mit dem Spruch "Für Huren und Heilige" hält die Evangelische Kirche für sexistisch (Bild:

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat eine vergangenes Wochenende gestartete Kondom-Verteilaktion der Jugendkirche Düsseldorf gestoppt. Grund: Auf den Kondompackungen waren anlässlich des 500. Reformationsjubiläums im Herbst Sprüche von Martin Luther abgedruckt.



Die Verteilaktion löste kurz nach dem Start scharfe Kritik in der zweitgrößten evangelischen Landeskirche Deutschlands aus. Der für Erziehung und Bildung zuständige Oberkirchenrat Klaus Eberl schrieb daraufhin nach Angaben des Evangelischen Pressediensts in einem Brief an die Superintendenten und Jugendreferenten: "Wir halten diese Aktion für grundsätzlich ungeeignet für die Jugendarbeit." Nun sei die Aktion nach Angaben der Kirche einvernehmlich beendet worden.



Auf den Verpackungen waren dem Reformatoren Martin Luther zugeschriebene Sprüche wie "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" oder "Für Huren und Heilige" abgedruckt. Daneben war der Link zu einer – inzwischen abgeschalteten – Website angegeben, auf der die Zitate eingeordnet werden sollen.



Dem Oberkirchenrat reichte es nicht aus, die Sprüche zu überkleben, sondern er verlangte die Vernichtung der Präservative: "Am besten werden die Kondome sofort vor Ort vernichtet, damit keine weiteren in Umlauf kommen", heißt es in dem Brief.



Insgesamt sollen bereits mehrere tausend Kondome für die Aktion produziert worden sein. Sie sollten an Jugendeinrichtungen verteilt werden.



Auch Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer sprach sich gegen die Verwendung von Luther-Zitaten auf Kondompackungen aus. Die aus dem Zusammenhang gerissenen Sprüche hätten ohne Kontext eine sexistische Wirkung und würden die Würde von Männern, Frauen, Mädchen und Jungen verletzen. Mit dem dadurch vermittelten Frauen- und Männerbild wolle die Kirche nichts zu tun haben, so Enthöfer. (dk)