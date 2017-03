Trauer um Jürgen Bieniek

Jürgen Bieniek prägte in den vergangenen drei Jahrzehnten Deutschlands schwule Medienlandschaft

Von Micha Schulze

Jürgen Bieniek war ein schwuler Redakteur und Aktivist, der sich nicht in den Vordergrund drängelte und um den es insbesondere in den letzten Jahren ruhiger geworden war – und doch prägte er drei Jahrzehnte lang den queeren Journalismus in Deutschland. Er war einer der Sorgfältigsten, er war nie abgehoben und vor allem war er immer fair. In der Nacht zum 8. März ist er im Alter von 55 Jahren in seiner Berliner Wohnung gestorben.



Der geborene Stuttgarter war "nicht nur als ein liebenswerter Mensch, sondern als Urgestein der LSBTTI-Szene bekannt", wie es der ehemalige Berliner Grünen-Abgeordnete Thomas Birk am Freitag in einer Trauer-Rundmail formulierte.



Jürgen war u.a. Geschäftsführer und Chefredakteur der Zeitung "Gay Express", später gay-press.de, er gehörte zum Team von Eldoradio, moderierte den "Talk im Club" im Sonntagsclub, war von 1995 bis Ende 2000 Koordinator der Öffentlichkeitsarbeit von Mann-O-Meter und etwa zur gleichen Zeit Pressesprecher des Berliner CSD. Ab 2003 fungierte er eine Zeitlang als Chefredakteur von damals noch "Männer aktuell", später verantwortete er sein eigenes Reiseportal gaysontour.de.



Jürgen wurde leblos in seiner Wohnung gefunden, nachdem er einige Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Todesursache ist noch unklar, ein Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen. Vermutet wird ein Herz- oder Hirnschlag.



Nur wenige Tage nach ihm starb mit dem ehemaligen Kreuzberger Baustadtrat Hans Panhoff einer seiner besten Freunde. Jürgen Bieniek war einer der wenigen, die von dem Krebsleiden des Grünen-Politikers wussten, und die ihn bis zuletzt pflegten.