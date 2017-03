Rainbow Cruise jetzt (fast) zum halben Preis

Heute, 10:20h, Noch kein Kommentar

In knapp anderthalb Monaten geht es schon los: TUI Cruises lädt zur ersten deutschsprachigen Kreuzfahrt für die LGBT-Community. Vermutlich über 2.000 Schwule, Lesben und ihre Freunde werden am 29. April auf Mallorca in See stechen und mit der Mein Schiff 2 Barcelona, La Seyne (Toulon), Ajaccio, Civitaveccia (Rom) und Salerno besuchen. Am 7. Mai endet die Rainbow Cruise in Valletta auf Malta.



Für das fast ausgebuchte Schiff gibt es nun ein Sonderangebot für Kurzerschlossene. Aufgrund eines Gruppenstornos bietet das Reisebüro sun-cruises.de, eines der größten Vertriebspartner von TUI Cruises, die Kreuzfahrt bereits zum Preis ab 799 Euro (statt 1.445 Euro) pro Person in einer Innenkabine an – inklusive Flügen und Transfers. Dank des "Premium All Inklusive"-Konzepts auf der Mein-Schiff-Flotte sind auch Mahlzeiten und Getränke bereits inbegriffen. Weitere Infos zu den limitierten Plätzen gibt es hier, auch Außenkabinen sind noch erhältlich.



Die Rainbow Cruise wird ein queeres Stelldichein auf hoher See. Als Gastgeberin fungiert die Berliner Dragqueen Gloria Viagra. Für Unterhaltung an Bord sorgen unter anderem Eurovision-Siegerin Conchita, Chansonnier Tim Fischer und Kult-DJ WestBam. (cw)

Direktlink | Trailer zur Rainbow Cruise