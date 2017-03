Depeche Mode verkauften bis dato über 100 Millionen Tonträger und traten vor 30 Millionen Fans auf, ihre wegweisenden Veröffentlichungen bescherten der Band inzwischen Legenden-Status (Bild: Anton Corbijn/Columbia Records/Sony Music)

Heute, 08:27h, Noch kein Kommentar

Mit "Spirit" ist am 17. März 2017 das mittlerweile 14. Album der britischen Superstars erschienen, aus diesem Anlass trat Depeche Mode für eine exklusive Show bei den Telekom Street Gigs im Funkhaus Berlin auf. Dabei war erstmals ein Auftritt der Band in 360° zu erleben, was als erster weltweiter Live Stream über Twitter Live und auch auf Facebook zu sehen sein war. Bereits am 3. Februar veröffentlichten Depeche Mode mit "Where's The Revolution" die erste Single.



Für die Aufnahmen zu "Spirit" arbeiteten Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher erstmals mit Produzent James Ford (Simian Mobile Disco) zusammen, unter dessen Regie bereits Alben von Florence + The Machine, Arctic Monkes, Foals u.a. entstanden.

Inspiration, Einfluss und Vorbilder



Das neue Album "Spirit" von Depeche Mode ist am 17. März 2017 erschienen

Ab Mai gehen Depeche Mode zunächst auf eine umfangreiche Welttournee und werden bei 24 Shows in 21 Ländern vor über 1,5 Millionen Zuschauern in ganz Europa spielen. Tour-Start ist am 5. Mai in Stockholm, in Deutschland stehen Leipzig, Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen auf dem Tourplan.



Depeche Mode wurden 1981 gegründet, verkauften bis dato über 100 Millionen Tonträger und traten vor 30 Millionen Fans weltweit auf. Ihre wegweisenden und stilbildenden Veröffentlichungen in den vergangenen dreieinhalb Jahrzenten bescherten der Band neben großem kommerziellen Erfolg auch Legenden-Status als Musikpioniere und Erneuerer. Generationen von Bands und Musikern verweisen auf sie als Inspiration, Einfluss und Vorbilder. Ihr letztes Studioalbum "Delta Machine" aus dem Jahr 2013 erreichte in über 20 Ländern die TOP 10 der Charts und die anschließende Tour besuchten über 2,5 Mio. Fans weltweit. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Where's the Revolution" aus dem neuen Album "Spirit" von Depeche Mode

Wir verlosen drei Alben

Für die User von queer.de haben das Label Columbia (Sony Music) sowie die Agentur Belle Music freundlicherweise drei Alben "Spirit" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 26. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

"Global Spirit" Tour



27.05.2017 Leipzig – Festwiese

07.05.2017 Amsterdam – Ziggo Dome

24.05.2017 Prag – Eden Arena

05.06.2017 Köln – RheinEnergieStadion

07.06.2017 Dresden – Rinne Dresden

09.06.2017 München – Olympiastadion

11.06.2017 Hannover – HDI-Arena

12.06.2017 Hannover – HDI-Arena

18.06.2017 Zürich – Letzigrund Stadion

20.06.2017 Frankfurt – Commerzbank-Arena

22.06.2017 Berlin – Olympiastadion

04.07.2017 Gelsenkirchen – Veltins-Arena