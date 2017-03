Roland Emmerich heiratet seinen über 30 Jahre jüngeren Freund

Omar De Soto und Roland Emmerich bei der Premiere seines Films "Stonewall" 2015 in Berlin (Bild: Warner Bros. Pictures Germany)

Der aus Stuttgart stammende Hollywood-Regisseur Roland Emmerich kommt doch noch unter die Haube: Im Sommer werde er seinen langjährigen Lebenspartner Omar De Soto heiraten, verriet der 61-Jährige am Freitag im schwäbischen Laupheim: "Ich habe einen Antrag gemacht, und er hat 'ja' gesagt."



Der 28 Jahre alte Omar De Soto und Roland Emmerich hatten sich 2009 in Los Angeles kennengelernt und leben zusammen. Neben Wohnsitzen in L.A. und London nutzen sie oft auch eine 200 Quadratmeter große Wohnung in Berlin.

Früher fand Emmerich die Ehe zu "spießig"

Das genaue Datum der Hochzeit stehe noch nicht fest, sagte der Filmemacher, der sich mit dem Konzept der Ehe erst im Laufe der Jahre anfreunden konnte: "Das war für mich immer zu konform mit der Gesellschaft. Das hat sich ein bisschen spießig angefühlt." Die Hochzeit wolle das Paar deshalb "so locker wie möglich" angehen. Bereits vor zwei Jahren hatte Emmerich dem "Express" verraten, dass sich sein Partner Kinder wünsche (queer.de berichtete).



Der schwule Filmemacher war am Freitagabend in Laupheim mit dem Carl-Laemmle-Produzentenpreis der Allianz Deutscher Produzenten für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Roland Emmerich gehört zu den erfolgreichsten Hollywood-Regisseuren der letzten Jahrzehnte. Mit Katastrophenfilmen wie "Independence Day", "Godzilla", "The Day After Tomorrow", "2012" oder Produktionen wie "Stargate" und "Der Patriot" hat er weltweit mehrere Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt.



Mit "Stonewall" verfilmte er vor zwei Jahren den queeren Aufstand von 1969 in der New Yorker Christopher Street (queer.de berichtete). (cw)