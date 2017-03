Nenas Tochter Larissa Kerner outet sich als bisexuell

Coming-out in der "Bild am Sonntag": In einem Interview mit der Boulevardzeitung erzählte die Sängerin Larissa Kerner erstmals öffentlich, dass sie eine einjährige Beziehung mit einer anderen Frau hatte: "Ich liebe Männer und ich liebe Frauen, warum sollte ich mich in der Liebe festlegen?"



Für die 26 Jahre alte Tochter von Nena und Mutter zweier Kinder ist Bisexualität nichts Besonderes: "Ich distanziere mich klar davon, dass dies die moderne Art der Liebe ist", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Das ist keine neue Welle, kein Trend. Ich will meine Freiheit leben und das umsetzen, was ich fühle."

Kerner: Mit Frauen ist es nicht einfacher

Sie habe einfach "diese Grenze zwischen Frauen und Männern nicht", meinte Kerner, die zusammen mit Marie Subert das Pop-Duo Adameva bildet und derzeit gemeinsam mit ihrer Mutter als Jurorin in der SAT.1-Show "The Voice Kids" auftritt. "Ich habe lustigerweise Freundinnen, die zu mir sagen, dass sie so gerne lesbisch wären, weil dann viele Dinge einfacher wären. Aber das ist Bullshit! Es geht auch zwischen zwei Frauen immer noch um die Liebe, und auch da passiert Eifersucht." Der einzige Unterschied sei "vielleicht, dass eine Frau im Streit einen Teller schmeißt und ein Mann mit der Faust gegen die Wand schlägt".



Der "Bild am Sonntag" verriet Larissa Kerner auch, dass sie sich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben könne: "Man sagt dann, ich könne mich nicht entscheiden. Aber gerade als junger Mensch schwimmst du in diesem riesigen Becken von Gefühlen, und da löst ein schönes Lächeln oder ein längerer, intensiver Blick einfach etwas in dir aus."



Eine erneute Heirat schloss die 26-Jährige in dem Interview nicht aus. "Natürlich könnte das auch eine Frau sein", so Kerner. Zurzeit habe sie jedoch "nicht Festes". (cw)