Neues von den schwulen Polizisten Marc und Kay

Das deutsche Liebesdrama "Freier Fall" gehört zu den wichtigsten schwulen Spielfilmen der vergangenen Jahre. Hanno Koffler und Max Riemelt spielen darin die beiden Polizisten Marc und Kay, die nicht nur der Beruf miteinander verbindet. Doch bis zum Coming-out ist es – nicht zuletzt wegen der homophoben Kollegen – ein sehr langer Weg.



Nun wird es ernst mit der seit langem und schon mehrfach angekündigten Sequel. Am Wochenende startete eine Crowdfunding-Kampagne für "Freier Fall 2". Stolze drei Millionen Euro wollen Regisseur Stephan Lacant und die Produktionsfirma kurhaus production für den Dreh einsammeln. Nicht schon wieder eine Low-Budget-Produktion mit viel Selbstausbeutung, scheint das Credo zu sein.



Lacant will die Geschichte der beiden Männer nach dem Coming-out erzählen und dabei tiefer in die Figuren einsteigen. "Freier Fall 2" spielt fünf Jahre nach dem ersten Film. In welcher Beziehung Marc und Kay dann zueinander stehen, ob ihre Gefühle füreinander noch immer so intensiv sind, lässt der erste Teaser offen.



Wenn beim Crowdfunding alles klar geht, kann man Ende 2018 im Kino die Auflösung erfahren. (cw)