Europa gibt sich nach außen offen und tolerant, doch noch nicht in allen europäischen Ländern werden diese Werte auch gelebt. Der Weg zur sexuellen Selbstbestimmung ist vielerorts immer noch weit. Die Autorin Marianne Zückler erzählt von Menschen – alt und jung, lesbisch, schwul oder transsexuell – die aufgrund ihrer sexuellen Identität in ihren Heimatländern in Osteuropa von sozialer Ausgrenzung, Gewalt und Diskriminierung bedroht werden. Am Beispiel von acht Protagonisten aus Lettland, Litauen, Polen und Ungarn werden die Sorgen, Hoffnungen und Alltagskämpfe der Menschen, die sich der Gemeinschaft der LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) zugehörig fühlen, verarbeitet.



Über drei Jahre hinweg führte Marianne Zückler Interviews mit Betroffenen in deren Heimatländern und fasst diese in "Osteuropaexpress" als dokumentarische Erzählungen zusammen. Nur mit der Hilfe von LGBT-Organisationen vor Ort und persönlichen Empfehlungen konnte die Autorin Kontakt mit ihren Interviewpartnern aufnehmen, die sich überwiegend mit ihrer Sexualität noch nicht in die Öffentlichkeit wagen.

Marianne Zückler: "Du bist für viele kein vollständiger Mensch, wenn du lesbisch, schwul oder transsexuell bist. Daran ändern auch die europäischen Gesetze nichts" (Bild: Martina Wiemers)

Wie stark die Anfeindung seitens der Gegner und wie groß die Angst der Menschen wirklich sind, hat Marianne Zückler selbst miterlebt, als sie aus Solidarität an der Pride Parade in Warschau teilnahm.



Trotz aller Schwierigkeiten und Ängste sehen sich die Protagonisten aus Marianna Zücklers Erzählungen nicht als Opfer, sie gehen ihren Weg mit zu viel Mut, Beharrlichkeit und Selbstvertrauen. Sie wollen zu sich selbst stehen und sehnen sich nach dem freiheitlichen Selbstverständnis der westeuropäischen Kultur. Sie sind Kämpfer, die täglich ihre Liebe, Sexualität und Identität verteidigen müssen – gegenüber sich selbst, ihrer Familie, ihrer Religion und ihrer Regierung. "Osteuropaexpress" beleuchtet Ungerechtigkeiten in unseren europäischen Nachbarländern und gibt Betroffenen Hoffnung und Ansporn, für ihre Rechte einzustehen.



Die Autorin Marianne Zückler lebt in Berlin und arbeitet als freie Autorin und Dozentin für dokumentarisch-biografische Theaterarbeit. Sie interessiert sich vor allem für die Verschränkung von Erfahrungs- und Erinnerungsräumen sowie die transgenerationelle Weitergabe von Kriegs- und Gewalttraumatisierungen. (cw/pm)

Wir verlosen fünf Bücher

Für die User von queer.de haben der Europa Verlag sowie die Agentur Carlsberg & Richter freundlicherweise fünf Bücher "Osteuropaexpress" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 27. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Marianne Zückler: Osteuropaexpress. Dokumentarische Erzählungen. 240 Seiten. Klappenbroschur. Format: 13,7 x 21,7 cm. Europa Verlag. München März 2017. 16,90 €. ISBN 978-3-95890-079-0