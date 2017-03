Bruno Gmünder GmbH stellt Insolvenzantrag

Die Berliner Bruno Gmünder GmbH hat in der vergangenen Woche Insolvenzantrag gestellt. Am 16. März beauftragte das Amtsgericht Charlottenburg den Rechtsanwalt Udo Feser mit der Erstellung eines Sachverständigengutachtens, um herauszufinden, ob eine kostendeckende Masse vorhanden ist und Aussichten auf die Fortführung des Unternehmens bestehen. Ein Kopie des Urteils liegt queer.de vor.



Mit dem Insolvenzantrag erreicht die Krise des schwulen Medienhauses einen neuen Höhepunkt. Erst vor einer Woche hatte der Bruno Gmünder Verlag überraschend angekündigt, sein Printmagazin "Männer" nach 30 Jahren einzustellen (queer.de berichtete). Am 8. Februar war der alleinige Inhaber des Unternehmens, der Rechtsanwalt Frank Zahn, im Alter von 49 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Dabei soll es sich nach queer.de-Informationen um einen Suizid gehandelt haben.



Die Bruno Gmünder GmbH verantwortet u.a. den gleichnamigen Verlag sowie den Albino Verlag, betreibt in mehreren Städten "Bruno's"-Läden sowie den Onlineshop brunos.de. Außerdem verlegt sie homoerotische Magazine und die Zeitschrift "Spartacus Traveler".



In den vergangenen Jahren hatte das 1981 von Bruno Gmünder und Christian von Maltzahn gegründete Unternehmen mehrfach den Besitzer gewechselt. Bereits 2014 kam es zu einem Insolvenzverfahren, aus dem sich Zahn heraus als neuer Investor engagiert hatte (queer.de berichtete). (mize)