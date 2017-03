CSD Frankfurt wählt Motto: "Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt!"

Heute, 04:07h

Frankfurt am Main

Der CSD Frankfurt hat in seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag das Motto für 2017 gewählt. Die meisten Stimmen bekam der Vorschlag "Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt", den die Regenbogencrew der Frankfurter Aids-Hilfe eingebracht hatte. Der Slogan hatte bereits in einer Onlineabstimmung unter insgesamt 85 Mottoideen vorn gelegen.



In der Mitgliederversammlung standen nur die fünf Erstplatzierten zur Auswahl: "Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt" setzte sich dort gegen "Frankfurt bleibt bunt!", "Zur Wahl steht nur die Liebe", "Born this way" und "Auch wir sind das Volk!" durch.



Hintergrund des Mottos sei die Bundestagswahl im September, erklärte der CSD Frankfurt auf seiner Facebook-Seite: "Wir wollen vor allem auch die außerhalb unserer Community stehenden Menschen darauf hinweisen, dass Vielfältigkeit und Diversität für die Kreativität und die Fortentwicklung einer Gesellschaft unerlässlich ist."

Erstßmals Förderung durch die Stadt

Das Motto solle das Jubiläum – der CSD findet in dieser Form in Frankfurt zum 25. Mal statt – nicht in den Hintergrund rücken, heißt es weiter. "Im Gegenteil: Wir stellen fest, dass wir seit den ersten Jahren des CSDs viel erreicht haben. Vor allem auf kommunaler Ebene sind wir im wahrsten Sinne des Wortes in der Mitte angekommen. Regelmäßige Einladungen der queeren Community in den Kaisersaal des Römers zum CSD Frankfurt zeugen genauso davon wie die Beflaggung des Römers mit der Regenbogenfahne."



Darüber hinaus erhalte der CSD in diesem Jahr erstmals eine finanzielle Förderung vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Höhe von 10.000 Euro, so der Verein. "Gerade deshalb aber gilt es, das Erreichte nicht nur zu feiern, sondern vor allem gegen politische Meinungsmache auch weiterhin zu verteidigen und weiter für Respekt aller uns angeschlossenen Menschen einzustehen."



Der Frankfurter CSD findet in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juli statt. Höhepunkt ist die Demo-Parade am Samstag, den 15. Juli.



Deutliche CSD-Mottos auch in anderen Städten



Auch andere deutsche CSDs stellen in diesem Jahr die Bundestagswahl und den Kampf gegen rechte Populisten mit deutlichen Worten in den Mittelpunkt. So wird in Berlin am 22. Juli unter dem Motto "Mehr von uns – jede Stimme gegen Rechts!" demonstriert.



Eine Woche zuvor gehen die Münchner für "Gleiche Rechte. Gegen Rechts!" auf die Straße. In Rostock heißt es am 15. Juli: "Demonstriere laut! Wähle klug! – Dein Kreuz für Akzeptanz und Menschlichkeit". Der CSD Hannover fordert am ersten Juni-Wochenende: "#mitdenken", und auf "Human Rights First" hat sich der CSD Köln verständigt.



Der CSD Stuttgart fordert dagegen in diesem Jahr unter dem Motto "Perspektiv-Wechsel" zu einem Dialog mit "verunsicherten" Bürgern auf. (cw)