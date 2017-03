Coming-out bei den "Power Rangers"

Heute, 05:51h, Noch kein Kommentar

Die weltweite Aufregung um den "schwulen Moment" im Disney-Film "Die Schöne und das Biest" ist noch nicht verklungen, da kommt schon die nächste homosexuelle Miniszene auf die Kinoleinwand. In dem Actionfilm "Power Rangers", der in dieser Woche in zahlreichen Ländern an den Start geht, hat die jugendliche Superheldin Trini eine Freundin.



In dem Film von Dean Israelite, basierend auf der gleichnamigen Fernsehserie, erwecken fünf sehr unterschiedliche Teenager aus Versehen eine böse außerirdische Macht. Damit nicht genug: Im nächsten Schritt bekommen sie Superkräfte, um als "Power Rangers" in bunten Kampfanzügen die Vernichtung der Menschheit zu verhindern.

Coming-out einer Superheldin

Eine der Hauptfiguren glaubt im zweiten Teil des Action- und Fantasy-Dramas, dass der Gelbe Ranger Trini, gespielt von Sängerin Becky G, Probleme in ihrer Beziehung hat. Doch bei dem vermuteten "Boyfriend" handelt es sich um eine andere junge Frau, die ihr Liebeskummer bereitet.



Becky G spielt die lesbische Trini (Bild: Studiocanal)

Power Rangers. Actionfilm. USA 2017. Regie: Dean Israelite. Darsteller: Naomi Scott, Dacre Montgomery, Ludi Lin, RJ Cyler, Becky G, Elizabeth Banks, Bryan Cranston. Laufzeit: 124 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Studiocanal. Deutscher Kinostart: 23. März 2017

"Sie fragt sich ernsthaft, wer sie wirklich ist. Sie hat das noch nicht für sich selbst herausgefunden", erklärte Regisseur Israelite gegenüber dem "Hollywood Reporter" . Trini nehme ihre Homosexualität jedoch an: "Der Film sagt, dass es okay ist und dass die Jugendlichen ihre Identität für sich selbst finden und besitzen müssen."Der schwule Schauspieler David Yost, der von 1993 bis 1996 in über 200 Folgen der Original-Fernsehserie den Blauen Ranger spielte und nach homophobem Mobbing aus der Serie ausstieg , begrüßte das allererste Coming-out einer Superheldin auf der Kinoleinwand: "Sie haben sich wirklich der Herausforderung gestellt. Ich denke, die LGBTQI-Community wird völlig aus dem Häuschen sein, dies zu sehen."In den USA startet "Powers Rangers" am 24. März in den Kinos, in Deutschland läuft der Film sogar schon einen Tag früher an. (cw)