Der 46. "Spartacus International Gay Guide" ist Anfang März 2017 im Bruno Gmünder Verlag erschienen

Der seit 46 Jahren bestehende "Spartacus International Gay Guide" ist der führende internationale Reiseführer für schwule und bisexuelle Männer und bietet Touristen nicht nur eine weltweite Zusammenstellung von Bars, Hotels, Saunen, Stränden und Selbsthilfegruppen an, sondern verschafft auch einen Überblick über die Gesetzgebung mit homosexuellem Bezug in den einzelnen Ländern an.



Der "Spartacus International Gay Guide 2017" erscheint im Berliner Bruno Gmünder Verlag und beinhaltet auf fast 1.000 Seiten rund 21.000 Einträge, die von Bars und Hotels bis zu Saunen und angesagten Shops in über 135 Ländern reichen. Zahlreiche Länderkarten und 75 Stadtpläne der angesagtesten schwulen Metropolen sorgen für die Orientierung am (Reise-)Ziel deiner Wünsche, ergänzt von Reisekurzberichten und Auskünften über die einzelnen Regionen, ihre kulturellen Besonderheiten und natürlich die Situation schwuler Männer. Dazu kommt ein Kalender mit allen wichtigen schwulen Events weltweit. Die heißesten Partys, die coolsten Bars, die schönsten Hotels, die traumhaftesten Strände, die erfolgversprechendsten Cruising Areas – all das und mehr findest du im neuen "Spartacus International Gay Guide 2017" komplett neu recherchiert und aktualisiert.

Komplett neu recherchiert: Der 16. "International Hotel Guide"



Vom "Spartacus International Hotel Guide" ist jetzt die 16. Ausgabe erhältlich

Auch zu Beginn der diesjährigen Reise- und Urlaubssaison wurden Hotels, Gästehäuser, Resorts und andere Schlafmöglichkeiten neu recherchiert. Dabei wurden mehr als 900 Unterkünfte in 85 Ländern unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist die 16. Auflage des "Spartacus International Hotel Guide 2017".



Wo immer dein Reiseziel auch liegt – finde die schönste Unterkunft für deinen Traumurlaub mit diesem einzigartigen schwulen Reiseführer! Die aktuelle Ausgabe hilft dir mit sorgfältig vor Ort recherchierten Infos, anschaulichen Bildern, aktuellen Bewertungen und vielen wertvollern Insider-Tipps von A bis Z. Diesmal brandneu mit dabei: Albanien, Armenien und Serbien.



Der Reiseführer informiert umfangreich und reich bebildert. Auch das bewährte und gelobte Piktogramm-System hilft dem Leser sich einfach, schnell und übersichtlich zu informieren. Der zweisprachige Guide, ist weltweit populär und verbindet knackige Informationstexte mit anspruchsvoller Farbfotografie. Jeder Eintrag enthält Angaben über Preise, Öffnungs- und Saisonzeiten sowie vollständige Adress- und Kontaktdaten. Dies macht den "Spartacus International Hotel Guides 2017" nahezu konkurrenzlos. (cw/pm)

Wir verlosen je drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise jeweils drei Bücher "Spartacus International Gay Guide 2017" sowie "Spartacus International Hotel Guide" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 29. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zu den Büchern



Briand Bedford (Hrsg.): Spartacus International Gay Guide 2017. Mehrsprachig. 980 Seiten. Farbe. Softcover. Format: 14 x 21 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin 2017. 18,99 €. ISBN 978-3-95985-249-4



Briand Bedford (Hrsg.): Spartacus International Hotel Guide 2017. Englisch/Deutsch. 384 Seiten. Farbe. Softcover. Format: 14 x 21 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin 2017. 11,95 €. ISBN 978-3-95985-248-7