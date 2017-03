CDU Hessen will Homo-Hasser in den Bundestag schicken

Erika Steinbach wird dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören – doch die CDU Hessen sorgt für einen noch homophoberen Ersatz. Der derzeitige Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer soll mit dem aussichtsreichen Listenplatz 17 versorgt werden.



Den entsprechenden Vorschlag des Wahlvorbereitungsausschusses präsentierte der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, am Dienstag in Wiesbaden. Er wird am 6. Mai auf dem Landesparteitag zur Abstimmung gestellt – in der Regel gibt es keine Änderungen. Derzeit ist die hessische Union mit 21 Abgeordneten im Bundestag vertreten.



Von seiner Partei wurde Irmer zuvor bereits als Direktkandidat im Bundestagswahlkreis Lahn-Dill nominiert. Vor vier Jahren gewann dort die CDU-Kandidatin Sibylle Pfeiffer mit 48,1 Prozent der Erststimmen und mit großem Abstand vor der SPD-Politikerin Dagmar Schmidt, die 34,5 Prozent erhielt.

Irmer: "Homosexualität ist nicht normal"

Hans-Jürgen Irmer sorgt in Hessen seit Jahren mit homofeindlichen Ausfällen immer wieder für Schlagzeilen. So hetzte er etwa 2004 in dem von ihm herausgegeben monatlichen Anzeigenblatt "Wetzlar-Kurier" gegen einen örtlichen schwulen Lehrer, nur weil dieser ein Profil bei Gayromeo hatte und sich damit "prostituiert" habe (queer.de berichtete). Angesichts "dieser Kenntnisse" forderte Irmer zugleich vom Sozialministerium, "Hilfestellungen" anzubieten und zu fördern für Menschen, "die unter ihrer Homosexualität leiden und die gerne davon loskommen möchten". Homosexualität sei "nicht angeboren" und deshalb "veränderbar".



2014 sorgte Irmer bundesweit für Aufregung, als er als schulpolitischer Sprecher seiner Fraktion erklärte: "Homosexualität ist nicht normal. Wäre sie es, hätte der Herrgott das mit der Fortpflanzung anders geregelt" (queer.de berichtete). Später ruderte er zurück, musste aber nach scharfer Kritik von seinen Ämtern zurücktreten (queer.de berichtete).



Zuletzt attackierte Irmer im vergangenen November den Lehrplan der schwarz-grünen Landesregierung zur Sexualerziehung, der zu Lasten der heterosexuellen Ehe und Familie gehe und homosexuellen "Lobbyistengruppen" Tür und Tor öffne (queer.de berichtete).



SPD wirft CDU "Anbiederung an die AfD" vor



Die SPD kritisierte die Nominierung Irmers. Sie sei ein Beleg, "dass sich in der hessischen CDU inhaltsleere Hetze gegen Minderheiten, Rechtspopulismus und Anbiederung an die AfD auszahlen", erklärte Generalsekretärin Nancy Faeser gegenüber der "Frankfurter Rundschau". CDU-Generalsekretär Pentz meinte dagegen, die Vorschlagsliste spiegele "das Bild der modernen Volkspartei CDU wider, mit jungen und mit erfahrenen Politikern".



Derweil steht auch der frühere hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann, der durch homofeindliche Äußerungen bekannt wurde und nach seiner "Tätervolk"-Rede aus Fraktion und Partei flog, vor einer möglichen Rückkehr in den Bundestag: Die hessische AfD stellte ihn bereits im November auf dem aussichtsreichen Listenplatz vier auf (queer.de berichtete). (mize)